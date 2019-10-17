Чт, 17.10.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Следивший за бывшей супругой полицейский уволен

Департамент полиции и погранохраны счел, что безосновательный просмотр данных третьих лиц является настолько грубым нарушением, что чиновника следует за него уволить. На фото - совместное здание полиции и спасателей в Нарве.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Департамент полиции и погранохраны уволил нарвского полицейского, использовавшего базу данных полиции для того, чтобы покопаться в данных своей бывшей жены и ее сожителей. Суд тоже не встал на сторону уволенного полицейского.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Нарвского патрульного полицейского Святослава уволили из полиции приказом в июне прошлого года за то, что он в течение полугода сделал в полицейскую базу данных POLIS целых 52 запроса, не связанных с выполнением его служебных обязанностей. Точнее, запросы касались его бывшей супруги и матери его детей, а также ее сожителей.

Святослав не согласился со своим увольнением и обратился в административный суд. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ