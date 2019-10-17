Следивший за бывшей супругой полицейский уволен

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Нарвского патрульного полицейского Святослава уволили из полиции приказом в июне прошлого года за то, что он в течение полугода сделал в полицейскую базу данных POLIS целых 52 запроса, не связанных с выполнением его служебных обязанностей. Точнее, запросы касались его бывшей супруги и матери его детей, а также ее сожителей.