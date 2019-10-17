В кроссе Миротворцева почти на минуту опередила конкуренток

Завоевавшая летом на Европейском молодежном олимпийском фестивале золото в ходьбе и побившая несколько рекордов Эстонии среди взрослых юная силламяэска Екатерина Миротворцева дополнила свой успешный спортивный год победой в Кубке Эстонии по кроссу.
16-летняя представительница силламяэского "Калева" Миротворцева пробежала в Йыулумяэ (Пярнумаа) дистанцию 3 км за время 11.01, что обеспечило ей уверенное первое место в возрастном классе U18 - следующая конкурентка прибежала на финиш на целых 49 секунд позже.
Миротворцева продемонстрировала этой осенью очень хорошую форму в беге. Например, на состоявшемся 6 октября народном беге Пайде-Тюри она на дистанции 6,5 км на 11 секунд отстала во взрослом зачете только от одной из лучших сейчас эстонских бегуний на средние и длинные дистанции Келли Неволихин.
Для легкоатлетического клуба силламяэского "Калева" проходившие в Йыулумяэ кубковые соревнования по кроссу сложились очень удачно. В возрастном классе U20 в беге на 4 км Силламяэ досталась двойная победа среди девушек: первой стала Саина Мамедова, второй - Елизавета Шевцова. Поскольку призовые места достались силламяэсцам и в других возрастных классах, то силламяэский "Калев" занял в общем итоге третье место среди 24 участвовавших в Кубке клубов.