Цыганские страсти под "испанским солнцем"

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С самобытным и колоритным коллективом "Аль Соль" идавирусцы встречались неоднократно - столичные приверженцы цыганского фольклора участвовали в фестивале "Славянский свет", украшали разные концертные программы. В этом году сами подготовили новую большую программу, с которой колесят по разным уголкам страны. В начале октября с успехом выступили в Кивиыли. Теперь артистов ждет сцена клуба "Ахтме". По словам руководителя коллектива Наталии Ильвес, выбор не случаен: несколько лет назад они участвовали в концерте Сергея Мазина в Ахтме - и им пришлись по душе и гостеприимство хозяев, и маленькая, но уютная сцена.

- В Таллинне нас знают давно - коллектив был создан в 2006 году и мы часто выступаем на разных сценах, - рассказывает она. - Залы в столице всегда полные. "Аль Соль" танцевал на сценах и других городов страны, а также в Латвии, Финляндии, России и Франции... География гастрольной деятельности ежегодно расширяется, а нынче благодаря поддержке Фонда интеграции организовали тур по маленьким городам и небольшим очагам культуры - пусть и другие жители нашей страны прикоснутся к ярчайшей культуре темпераментного народа. Хочется подчеркнуть, что долгое путешествие цыган из Индии в Европу, начавшееся тысячу лет назад, обогатило их музыку мотивами многих стран, по которым они кочевали, создав уникальное звучание и манеру игры. Именно это мы постараемся показать в новой программе "Цыгане: дорога длиной в тысячелетие".