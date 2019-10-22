Цыганские страсти под "испанским солнцем"

Новая фольклорная программа "Цыгане: дорога длиной в тысячелетие", подготовленная таллиннским ансамблем цыганского танца "Аль Соль", ездит по стране, предлагая поближе познакомиться с богатой и самобытной культурой цыган. В клубе "Ахтме" концерт состоится в воскресенье, 3 ноября в 17.00.
С самобытным и колоритным коллективом "Аль Соль" идавирусцы встречались неоднократно - столичные приверженцы цыганского фольклора участвовали в фестивале "Славянский свет", украшали разные концертные программы. В этом году сами подготовили новую большую программу, с которой колесят по разным уголкам страны. В начале октября с успехом выступили в Кивиыли. Теперь артистов ждет сцена клуба "Ахтме". По словам руководителя коллектива Наталии Ильвес, выбор не случаен: несколько лет назад они участвовали в концерте Сергея Мазина в Ахтме - и им пришлись по душе и гостеприимство хозяев, и маленькая, но уютная сцена.