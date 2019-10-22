Власти Нарвы неспособны управиться с картонным городом

Картонная старая Нарва много лет создавалась и экспонировалась в актовом зале пустующей Нарвской ратуши. Ратуша наконец отправляется на капитальный ремонт, места для макета в ней больше не предусмотрено, и картонный город в масштабе 1:100 минувшей весной благополучно пережил перевозку в ящиках на место временного складирования - в один из бывших детских садов Нарвы. Там же разместилась временная мастерская автора Федора Шанцына.

3D-модель старой Нарвы (автор "Hades Geodesy") можно увидеть здесь.

Власти Нарвы с 2016 года не в силах решить, что будет дальше с макетом старой Нарвы и где его показывать туристам. Популярность макет имеет очень большую, хотя и далек от завершения.

За эту колоссальную работу, популяризирующую историю Нарвы, Федор Шанцын в 2015 году был награжден президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом орденом Белой звезды.

Федор Шанцын нынче сообщил, что его увольняют из Нарвского департамента архитектуры и городского планирования, в котором он получал небольшую зарплату за продолжение работы над макетом. Также департамент покрывал часть расходов на приобретение материалов.

В нарвской городской канцелярии "Северному побережью" сообщили, что чиновники не комментируют сокращение Федора Шанцына до возвращения из отпуска мэра Алексея Евграфова. Мэр вернется на службу 28 октября.

Еще весной Евграфов предлагал муниципальному фонду "Narva Linna Arendus" забрать Шанцына и его макет на обеспечение. Шанцын нынче рассказал "Северному побережью", что он сам не принял предложенные со стороны "Narva Linna Arendus" условия и рамки: "То, то, то я должен делать, то я не должен делать - и только на полтора года". Зарплату мастер просил среднюю по республике.

Уже в апреле Шанцыну было известно, что из архитектурного департамента его сократят в рамках большой кадровой реформы: "Просто мое сокращение они задержали на пять месяцев, потом за два месяца предупредили - и с 8 ноября я буду уволен".

- Макет я все равно буду делать до конца, - говорит Шанцын. - И до прихода к ним (в департамент) я его делал, нигде не работая, и сейчас буду продолжать.

Усугубляется неясность с помещением бывшего детского сада, в котором размещены макет в коробках и временная мастерская. По сведениям Шанцына, на помещение есть другой претендент, так что после увольнения придется или потесниться, или съехать. Все идет к тому, как предвидит создатель макета, что власти запросят с него арендную плату на общих основаниях. "Но этот вопрос зависший, до 8 ноября я пока у них числюсь", - отметил он.