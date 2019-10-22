Власти Нарвы неспособны управиться с картонным городом

Из нарвского архитектурного департамента увольняют автора макета старой Нарвы, отчего будущее картонного города, ныне разложенного по коробкам, становится еще более сумрачным.
Картонная старая Нарва много лет создавалась и экспонировалась в актовом зале пустующей Нарвской ратуши. Ратуша наконец отправляется на капитальный ремонт, места для макета в ней больше не предусмотрено, и картонный город в масштабе 1:100 минувшей весной благополучно пережил перевозку в ящиках на место временного складирования - в один из бывших детских садов Нарвы. Там же разместилась временная мастерская автора Федора Шанцына.
3D-модель старой Нарвы (автор "Hades Geodesy") можно увидеть здесь.
Власти Нарвы с 2016 года не в силах решить, что будет дальше с макетом старой Нарвы и где его показывать туристам. Популярность макет имеет очень большую, хотя и далек от завершения.
За эту колоссальную работу, популяризирующую историю Нарвы, Федор Шанцын в 2015 году был награжден президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом орденом Белой звезды.
Федор Шанцын нынче сообщил, что его увольняют из Нарвского департамента архитектуры и городского планирования, в котором он получал небольшую зарплату за продолжение работы над макетом. Также департамент покрывал часть расходов на приобретение материалов.
В нарвской городской канцелярии "Северному побережью" сообщили, что чиновники не комментируют сокращение Федора Шанцына до возвращения из отпуска мэра Алексея Евграфова. Мэр вернется на службу 28 октября.
Еще весной Евграфов предлагал муниципальному фонду "Narva Linna Arendus" забрать Шанцына и его макет на обеспечение. Шанцын нынче рассказал "Северному побережью", что он сам не принял предложенные со стороны "Narva Linna Arendus" условия и рамки: "То, то, то я должен делать, то я не должен делать - и только на полтора года". Зарплату мастер просил среднюю по республике.
Уже в апреле Шанцыну было известно, что из архитектурного департамента его сократят в рамках большой кадровой реформы: "Просто мое сокращение они задержали на пять месяцев, потом за два месяца предупредили - и с 8 ноября я буду уволен".
- Макет я все равно буду делать до конца, - говорит Шанцын. - И до прихода к ним (в департамент) я его делал, нигде не работая, и сейчас буду продолжать.
Усугубляется неясность с помещением бывшего детского сада, в котором размещены макет в коробках и временная мастерская. По сведениям Шанцына, на помещение есть другой претендент, так что после увольнения придется или потесниться, или съехать. Все идет к тому, как предвидит создатель макета, что власти запросят с него арендную плату на общих основаниях. "Но этот вопрос зависший, до 8 ноября я пока у них числюсь", - отметил он.
Для размещения макета во всей полноте Шанцын и руководители города в прошлые годы рассматривали разные помещения, и даже объявлялся конкурс предложений, но или площади предлагались недостаточно большие, или их несущие колонны требовали делать в макете отверстия, на что мастер не соглашается.
Сейчас известен один подходящий вариант - зал на третьем этаже в административном здании бывшей мебельной фабрики по улице Тийманна. Его ремонтирует и превращает в офисный центр владелец - предприниматель Александр Брокк.
- Брокк тоже хочет и согласен, но там одно "но" - за коммунальные услуги надо платить, а я это не потяну, - комментирует Шанцын. - Я могу решать что угодно, но окончательное решение примет город.
На самый неоднозначный вопрос - кому же принадлежит макет старой Нарвы? - Шанцын отвечает двусмысленно: "Это собственность города, но не горуправы".
Предприниматель Александр Брокк в комментарии "Северному побережью" подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы макет старой Нарвы разместили в его здании. В ремонт и оснащение собственник вложил много тысяч евро, еще месяц - и все будет готово.
- У меня помещение даже больше на 40 квадратных метров, плюс есть зал, в котором можно рассказывать и даже фильм показать, так что это хорошее место, - уверен он.
Брокк с сожалением констатировал, что разговоры о будущем макета ведутся уже не один год, власти мечтают строить для него новое здание, однако дело до сих пор не двигается - и разобранный картонный город лежит в коробках: "Я боюсь, что мы его потеряем".
- Представьте, пройдет несколько лет и Федор по каким-нибудь причинам не сможет заниматься этим. Кто тогда соберет макет из коробок? Может, мэр Алексей Евграфов или городской архитектор Иван Сергеев? Тогда мы все вместе просто отвезем макет в Яанипяэв на костер в Нарвскую крепость… Не уберегли старую Нарву, так теперь и макет приговорим, - критически высказался Брокк в надежде, что переговоры начнутся снова и решение найдется.