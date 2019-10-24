Строительство самого большого и дорогого в Йыхви - после Вируской тюрьмы - здания торгового центра "Pargi keskus" вышло на финишную прямую, и менее чем через месяц по случаю его открытия состоится грандиозный праздник.

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На возведении обошедшегося более чем в 20 миллионов евро здания площадью 23600 квадратных метров в этот вторник трудились еще около ста строителей. Часть из них завершали асфальтирование окружающей здание парковки на 450 машин. Другие занимались фасадом здания, стоящим около миллиона евро, на котором между логотипами арендаторов расположатся металлические ребра с LED-подсветкой и три больших экрана. Много рабочих трудились на подъемниках внутри здания. Красили стены, устанавливали светильники и выполняли прочие внутренние работы. На части арендных площадей, как, например, в торговом зале гипермаркета "Maksimarket" площадью 3500 квадратных метров, уже шла установка внутреннего оборудования и холодильников.