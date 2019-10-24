Виды "Viru Keemia Grupp" на будущее зависят от завода предварительного рафинирования

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"VKG" производит сейчас на расположенных в Кохтла-Ярве заводах 650000-700000 тонн сланцевого масла в год, перерабатывая для этого 5,2 миллиона тонн сланца, большая часть которого добывается на собственной шахте "Ojamaa". Заместитель председателя правления и технический директор предприятия Меэлис Эльдерманн отметил, что модель производства масла построена и увеличивать объемы они сейчас не планируют, если только на рынках не произойдет очень позитивных в более продолжительной перспективе изменений.