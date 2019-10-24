Чт, 24.10.2019
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Виды "Viru Keemia Grupp" на будущее зависят от завода предварительного рафинирования

"Viru Keemia Grupp" не планирует строить новые заводы сланцевого масла, но желает вместе с другими эстонскими производителями масла создать завод предварительного рафинирования, за продукцию которого на рынке можно будет получить более высокую цену.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

То, насколько конкурентоспособным окажется в будущем одно из крупнейших предприятий Ида-Вирумаа "Viru Keemia Grupp", зависит во многом от того, удастся ли в Эстонии в ближайшие годы претворить в жизнь план создания завода предварительного рафинирования сланцевого масла.

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"VKG" производит сейчас на расположенных в Кохтла-Ярве заводах 650000-700000 тонн сланцевого масла в год, перерабатывая для этого 5,2 миллиона тонн сланца, большая часть которого добывается на собственной шахте "Ojamaa". Заместитель председателя правления и технический директор предприятия Меэлис Эльдерманн отметил, что модель производства масла построена и увеличивать объемы они сейчас не планируют, если только на рынках не произойдет очень позитивных в более продолжительной перспективе изменений.

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