Чт, 24.10.2019
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Оставил еду готовиться, а сам пошел спать

Спасатели.

ФОТО: Пеэтер Раудсик

22 октября в 13.24 в центр тревоги сообщили, что из окон третьего этажа многоквартирного дома по Нарвскому шоссе в Йыхви идет дым.

Когда спасатели прибыли, выяснилось, что на кухне одной из квартир загорелась оставленная на плите еда, про которую заснувший владелец квартиры забыл.

Спасатели проветрили помещение. В квартире был дымовой датчик, но он оказался неисправным.

Спасательный департамент напоминает, что от забытой на плите пищи опасен не только огонь, но и дым и угарный газ, который возникает еще до того, как воспламенится пища.

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