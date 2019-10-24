Оставил еду готовиться, а сам пошел спать

Когда спасатели прибыли, выяснилось, что на кухне одной из квартир загорелась оставленная на плите еда, про которую заснувший владелец квартиры забыл.

Спасатели проветрили помещение. В квартире был дымовой датчик, но он оказался неисправным.

Спасательный департамент напоминает, что от забытой на плите пищи опасен не только огонь, но и дым и угарный газ, который возникает еще до того, как воспламенится пища.