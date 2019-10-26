Водители автобусов обещают остановить автобусы, если им не увеличат зарплату

Работающие в Ида-Вирумаа водители автобусов АО "Sebe" требуют в преддверии нового договора зарплату в размере 1200 евро в месяц.
Работающие в Ида-Вирумаа водители автобусов АО "Sebe" в количестве 51 человек обратились в Департамент шоссейных дорог и Министерство экономики и коммуникаций с предложением повысить в будущем году минимальную зарплату водителей автобусов с нынешних 945 евро до 1200 евро.
Договор с "Sebe" заканчивается
Заключенный с АО "Sebe" договор об обслуживании большой части ида-вируских уездных линий заканчивается январем будущего года.
В марте этого года Ида-Вируский центр общественного транспорта начал искать в ходе гостендера нового перевозчика, в июле тендерное производство прервали.
По Закону об общественном транспорте, теперь дело за Департаментом шоссейных дорог, которому следует либо продлить договор с прежним перевозчиком, либо заключить договор с новым - до тех пор, пока в результате нового гостендера не найдут перевозчика на более долгий период.
- Пассажиры не останутся без обслуживания, ведь будут заключаться промежуточные договоры до успешного проведения нового тендера, - подтвердила ведущий эксперт отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог Айни Проос.
Водителей автобусов не хватает
О требовании водителями автобусов зарплаты в 1200 евро в Эстонии говорится с осени прошлого года, в августе входящие в транспортный профсоюз водители автобусов даже устроили пикет перед Министерством экономики и коммуникаций. Переговоры о зарплате до сего дня к решению не привели.
Координатор водителей автобусов транспортного профсоюза Ааре Кюбарсепп сказал ERR, что возраст 74% водителей автобусов превышает 51 год и только 6% водителей в возрасте до 35 лет. В связи с большой нехваткой водителей многие из них перегружены. Проводившиеся государством в сфере общественного транспорта тендеры привели, по его словам, к ситуации, когда победы на тендерах одерживались за счет зарплаты и безопасности работников.
Айни Проос.
Урмас Луйк / Scanpix
АЙНИ ПРООС:
Достойно сожаления, что перевозчики, делая тендерные предложения, не учитывали конкурентоспособность зарплаты водителей автобусов.
Водители автобусов заявили, что если государство не посодействует решению проблемы, то они намерены устроить масштабные акции для отстаивания своих требований и привлечения внимания к существующей проблеме, а также не исключают в новом году общереспубликанских забастовок на общественном транспорте.
Новый договор предоставит возможность
Такова же суть письма ида-вируских водителей "Sebe".
В нем ссылаются также на слова министра экономики и коммуникаций Таави Ааса о том, что изменить текущие договоры нельзя, но он поддерживает такое решение, когда профсоюзы и автобусные фирмы путем переговоров устанавливают в новом договоре минимальную ставку зарплаты и на следующих линейных тендерах она уже учитывается.
По словам Ааса, помогло бы также, если бы автобусные фирмы не делали, а профсоюз и не позволял делать на тендерах предложения, в которых не учитывалась бы достойная зарплата для водителей автобусов
- Если в дальнейшем автобусные фирмы станут исходить на тендерах из более высокой минимальной зарплаты, то государство найдет также деньги на более высокие зарплаты для водителей автобусов, - сказал он ERR.
Ида-вируские водители автобусов, получившие от работодателя извещения о сокращении в связи с окончанием договора с "Sebe", знают, что в феврале их работа должна продолжиться на основании нового договора или соглашения, на заключение которого и направлено их требование о зарплате.
"Мы хотим, чтобы организаторы конкурса на линейные перевозки убедились, что все предлагающие, кто желает продолжить работу в качестве перевозчиков на ида-вируских общественных линиях, учли наши требования и минимальная зарплата водителя автобуса за полное рабочее время составляла бы не меньше 1200 евро в месяц", - обращаются они к принимающим решения.
В конце письма добавлено, что, как и их коллеги, они готовы для защиты своего предложения участвовать в проводимых профсоюзом мероприятиях (пикет, забастовка), а также при необходимости остановить бесплатный общественный транспорт.
Размер зарплаты определяет перевозчик
- Приход новых водителей автобусов в этот сектор очень сильно зависит от привлекательности работы, одним из компонентов которой является зарплата, и перевозчики должны предлагать конкурентоспособную зарплату и хорошие условия труда. Перевозчики должны учитывать это, делая предложения на тендерах, - сказала Айни Проос.
На вопрос, насколько серьезно Департамент шоссейных дорог относится к предупреждению водителей автобусов об остановке общественного транспорта, она ответила, что департамент не может предписывать перевозчикам, какую зарплату нужно платить водителям автобусов.
- Достойно сожаления, что перевозчики, делая тендерные предложения, не учитывали конкурентоспособность зарплаты водителей автобусов, то есть повышение зарплаты водителей, - добавила она.
По ее словам, в новые тендеры обязательно включат условие, что в соответствии с существующей в секторе договоренностью должен быть гарантирован по крайней мере минимальный уровень зарплат.
При разговоре о будущем годе речь идет, к сожалению, не о новом тендере, а о промежуточном договоре, и о зарплате в 1200 евро тоже еще не договорились. Поэтому ставку можно делать только на чувство ответственности перевозчиков.