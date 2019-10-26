Водители автобусов обещают остановить автобусы, если им не увеличат зарплату

Работающие в Ида-Вирумаа водители автобусов АО "Sebe" в количестве 51 человек обратились в Департамент шоссейных дорог и Министерство экономики и коммуникаций с предложением повысить в будущем году минимальную зарплату водителей автобусов с нынешних 945 евро до 1200 евро.

Договор с "Sebe" заканчивается

Заключенный с АО "Sebe" договор об обслуживании большой части ида-вируских уездных линий заканчивается январем будущего года.

В марте этого года Ида-Вируский центр общественного транспорта начал искать в ходе гостендера нового перевозчика, в июле тендерное производство прервали.

По Закону об общественном транспорте, теперь дело за Департаментом шоссейных дорог, которому следует либо продлить договор с прежним перевозчиком, либо заключить договор с новым - до тех пор, пока в результате нового гостендера не найдут перевозчика на более долгий период.

- Пассажиры не останутся без обслуживания, ведь будут заключаться промежуточные договоры до успешного проведения нового тендера, - подтвердила ведущий эксперт отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог Айни Проос.

Водителей автобусов не хватает

О требовании водителями автобусов зарплаты в 1200 евро в Эстонии говорится с осени прошлого года, в августе входящие в транспортный профсоюз водители автобусов даже устроили пикет перед Министерством экономики и коммуникаций. Переговоры о зарплате до сего дня к решению не привели.

Координатор водителей автобусов транспортного профсоюза Ааре Кюбарсепп сказал ERR, что возраст 74% водителей автобусов превышает 51 год и только 6% водителей в возрасте до 35 лет. В связи с большой нехваткой водителей многие из них перегружены. Проводившиеся государством в сфере общественного транспорта тендеры привели, по его словам, к ситуации, когда победы на тендерах одерживались за счет зарплаты и безопасности работников.

Айни Проос. Урмас Луйк / Scanpix АЙНИ ПРООС: Достойно сожаления, что перевозчики, делая тендерные предложения, не учитывали конкурентоспособность зарплаты водителей автобусов.

Водители автобусов заявили, что если государство не посодействует решению проблемы, то они намерены устроить масштабные акции для отстаивания своих требований и привлечения внимания к существующей проблеме, а также не исключают в новом году общереспубликанских забастовок на общественном транспорте.

Новый договор предоставит возможность

Такова же суть письма ида-вируских водителей "Sebe".

В нем ссылаются также на слова министра экономики и коммуникаций Таави Ааса о том, что изменить текущие договоры нельзя, но он поддерживает такое решение, когда профсоюзы и автобусные фирмы путем переговоров устанавливают в новом договоре минимальную ставку зарплаты и на следующих линейных тендерах она уже учитывается.

По словам Ааса, помогло бы также, если бы автобусные фирмы не делали, а профсоюз и не позволял делать на тендерах предложения, в которых не учитывалась бы достойная зарплата для водителей автобусов