В гонках на выносливость в Латвии Рихо Кеэрме стал чемпионом

В Эстонии прошел сильный шторм, захватил он и Латвию. "Езда была кошмарной, нужно было удерживать колеса, а сцепки с землей не было, мотоциклы сдувало в сторону. Так что можно было приземлиться бог знает где и сильно повредиться", - рассказывает Рихо Кеэрме.

Того же мнения и серебряный призер чемпионата Латвии Аллар Кеэрме. "В боксах даже случалось, что ветром шланг отбрасывало от бака на механиков и гонщика. Приходилось следить за тем, чтобы нужное количество топлива попало в нужное место", - поделился он впечатлениями.

Четвертый представитель Йыхвиского мотоклуба Арго Кеэрме, выступавший в классе Е3, занял четвертое место, а в общем зачете стал бронзовым призером чемпионата Латвии. В командном зачете Йыхвиский мотоклуб вышел на третье место.

- Командное соревнование тоже очень важно. В Эстонии, в отличие от Латвии, этому уделяют меньше внимания. Тут дело не только в чувстве локтя. Механики в боксе - это тоже часть команды, и для них успех всей команды важнее, чем победа одного представителя, - добавил Танель Раук.