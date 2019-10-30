В Силламяэ впервые пройдет фестиваль гимнастики

- Подобные фестивали проводятся ежегодно в разных уголках Эстонии, и мы очень рады, что он добрался до нас, - комментирует главный специалист по культуре и спорту Силламяэского горуправления Антон Диев. - Городское управление с удовольствием поддержало организаторов - на проведение мероприятий выделили 1500 евро. Могу отметить, что в Ида-Вирумаа художественная гимнастика на хорошем уровне, а в Силламяэ созданы хорошие условия для занятий, наши юные спортсмены занимают хорошие места на республиканских соревнованиях. Несомненно, что масштабное спортивное мероприятие привлечет многих людей и приверженцев гимнастики станет еще больше.

День обучения проводится для тренеров, учителей и руководителей гимнастических групп не только из Ида-Вирумаа, но и из других регионов Эстонии. Участники смогут получить новые полезные знания на тему физкультуры и гимнастики в детских садах и школах, а также попробовать применить эти знания на практике. Жители Силламяэ также не останутся в стороне, для всех желающих будут организованы занятия гимнастикой под руководством профессиональных тренеров. Главный тренер - Ольга Гоголадзе, но давать показательные уроки будут и другие специалисты, ведь главная цель - познакомить эстоноземельцев с разными видами гимнастики и доказать, что посильные упражнения могут найти все.