Чт, 31.10.2019
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Затянувшийся ремонт Аувереской станции еще больше снижает потребность в сланце

Сданная в эксплуатацию в августе прошлого года и обошедшаяся в 610 миллионов евро Аувереская электростанция простаивает из-за выявившихся недочетов с середины мая этого года.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Из-за затянувшегося на полгода ремонта одного из самых дорогих за все времена промышленных сооружений Эстонии - обошедшейся в 610 миллионов Аувереской электростанции - еще сильнее, чем ожидалось, уменьшилась потребность в сланце в и без того тяжелый для шахтеров год.

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"Eesti Energia" приняла Ауверескую электростанцию мощностью 300 мегаватт у построившего ее "General Electric" в августе прошлого года. Станция работала без крупных перебоев до середины мая этого года. Затем ее остановили, поскольку выявились проблемы с теплообменником, которые надеялись решить к Яанову дню. В июле станцию удалось продержать в работе примерно неделю, пока вновь не обнаружились проблемы, срок решения которых пришлось переносить не раз.

Новый срок - 17 ноября

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