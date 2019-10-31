Затянувшийся ремонт Аувереской станции еще больше снижает потребность в сланце

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"Eesti Energia" приняла Ауверескую электростанцию мощностью 300 мегаватт у построившего ее "General Electric" в августе прошлого года. Станция работала без крупных перебоев до середины мая этого года. Затем ее остановили, поскольку выявились проблемы с теплообменником, которые надеялись решить к Яанову дню. В июле станцию удалось продержать в работе примерно неделю, пока вновь не обнаружились проблемы, срок решения которых пришлось переносить не раз.