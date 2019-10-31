Затянувшийся ремонт Аувереской станции еще больше снижает потребность в сланце

Из-за затянувшегося на полгода ремонта одного из самых дорогих за все времена промышленных сооружений Эстонии - обошедшейся в 610 миллионов Аувереской электростанции - еще сильнее, чем ожидалось, уменьшилась потребность в сланце в и без того тяжелый для шахтеров год.
"Eesti Energia" приняла Ауверескую электростанцию мощностью 300 мегаватт у построившего ее "General Electric" в августе прошлого года. Станция работала без крупных перебоев до середины мая этого года. Затем ее остановили, поскольку выявились проблемы с теплообменником, которые надеялись решить к Яанову дню. В июле станцию удалось продержать в работе примерно неделю, пока вновь не обнаружились проблемы, срок решения которых пришлось переносить не раз.