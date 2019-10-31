Галерею "Белый зал" раз в месяц можно посещать бесплатно

- Это не значит, что изобразительное искусство в нашем городе мало привлекает людей, - рассуждает директор Музея сланца Айнар Варинурм. - Посетители в Белом зале всегда есть, в месяц стабильно продается больше ста билетов. Во время вернисажей вход свободный, кроме этого, в Белом зале проходит много разных мероприятий, вместе с которыми горожане знакомятся и с выставками. Но все-таки мы неоднократно сталкивались с мнениями о том, что даже небольшие цены (билет в галерею стоит 2 евро, пенсионерам - 1 евро. - И.К.), влияют на семейный бюджет. Вот и приняли такое эмоциональное решение - открывать двери каждую третью среду месяца для всех желающих познакомиться с изобразительным искусством или рукоделием. Возможно, это привлечет больше публики. Посмотрим, что получится, но уж точно не следует делать однозначные выводы сразу.