Галерею "Белый зал" раз в месяц можно посещать бесплатно

В галерее "Белый зал" Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 18а) раз в месяц по средам с 10.00 до 16.00 посещать выставки можно без билета.
Первый день открытых дверей состоялся вчера, 30 октября. По словам галериста Хельги Коплиорг, познакомиться с выставкой работ нарвского художника Альберта Белякова люди пришли, хотя и не так много, как предполагали авторы этой идеи.
- Низкую активность можно объяснить разными причинами. Нынешняя экспозиция картин продолжается уже третью неделю - и многие любители искусства успели ее посмотреть, но скорее всего, информация о дне свободного посещения не успела дойти до большинства заинтересованных горожан.
Хозяев галереи не расстроил неудачный "первый блин", и открытые среды они намерены продолжить.
- Это не значит, что изобразительное искусство в нашем городе мало привлекает людей, - рассуждает директор Музея сланца Айнар Варинурм. - Посетители в Белом зале всегда есть, в месяц стабильно продается больше ста билетов. Во время вернисажей вход свободный, кроме этого, в Белом зале проходит много разных мероприятий, вместе с которыми горожане знакомятся и с выставками. Но все-таки мы неоднократно сталкивались с мнениями о том, что даже небольшие цены (билет в галерею стоит 2 евро, пенсионерам - 1 евро. - И.К.), влияют на семейный бюджет. Вот и приняли такое эмоциональное решение - открывать двери каждую третью среду месяца для всех желающих познакомиться с изобразительным искусством или рукоделием. Возможно, это привлечет больше публики. Посмотрим, что получится, но уж точно не следует делать однозначные выводы сразу.