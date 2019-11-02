Шестеро кохтла-ярвеских художников на днях вернулись из Великого Новгорода - в город-побратим их пригласили коллеги из Новгородского отделения Союза художников России. Участники пленэра впечатлены не только красивыми пейзажами в красках осени, которые успели запечатлеть, но и многочисленными встречами.