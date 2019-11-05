Вт, 5.11.2019
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Попросивший для детей-инвалидов 5000 евро Йыхви получил от государства отказ

В Йыхви большая часть услуг, оказываемых детям с инвалидностью, сосредоточена в этом здании, где работает НКО "Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir".

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Нынешняя власть Йыхвиской волости, которая создала для членов коалиции ряд рабочих мест с хорошей зарплатой, сообщила Министерству социальных дел, что ей не хватает 5000 евро на оказание опорных услуг детям с ограниченными возможностями, и попросила государство о поддержке, однако получила отрицательный ответ.

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В конце сентября волостной старейшина Макс Каур обратился к министру социальных дел Танелю Кийку с ходатайством о дополнительном финансировании опорных услуг, оказываемых в Йыхви детям c тяжелой или глубокой инвалидностью. Например, услуги опорного лица для участия в обучении, услуги присмотра за ребенком или услуги транспорта для ребенка.

Детей-инвалидов становится больше

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