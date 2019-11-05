Попросивший для детей-инвалидов 5000 евро Йыхви получил от государства отказ

В Йыхви большая часть услуг, оказываемых детям с инвалидностью, сосредоточена в этом здании, где работает НКО "Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir".

Нынешняя власть Йыхвиской волости, которая создала для членов коалиции ряд рабочих мест с хорошей зарплатой, сообщила Министерству социальных дел, что ей не хватает 5000 евро на оказание опорных услуг детям с ограниченными возможностями, и попросила государство о поддержке, однако получила отрицательный ответ.