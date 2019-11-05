Вт, 5.11.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

День рождения Вируского пехотного батальона выведет служащих Сил обороны на центральную площадь Йыхви

В свой день рождения Вируский батальон организует торжественный марш и построение на Кесквяльяк в Йыхви.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В четверг, 5 декабря, Вируский пехотный батальон 1-й пехотной бригады отметит торжественным маршем и построением на центральной площади Йыхви свою 102-ю годовщину.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Торжества в честь годовщины Вируского пехотного батальона в этом году распределены на два дня. 5 декабря состоится марш служащих Сил обороны под оркестр Сил обороны и в сопровождении бронетранспортеров до центральной площади Йыхви; после построения состоится праздничный обед в военном городке для всего личного состава. Вечером пройдет прием командира Вируского пехотного батальона, на который вдобавок к военным пригласят партнеров по сотрудничеству из числа гражданских лиц.

В пятницу именинник ждет в гости в йыхвиский военный городок воспитанников ида-вируских детсадов и учащихся школ уезда, а также бывших и будущих служащих Сил обороны и горожан. Необходима предварительная регистрация по адресу: viru.jvp@mil.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ