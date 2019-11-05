День рождения Вируского пехотного батальона выведет служащих Сил обороны на центральную площадь Йыхви

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Торжества в честь годовщины Вируского пехотного батальона в этом году распределены на два дня. 5 декабря состоится марш служащих Сил обороны под оркестр Сил обороны и в сопровождении бронетранспортеров до центральной площади Йыхви; после построения состоится праздничный обед в военном городке для всего личного состава. Вечером пройдет прием командира Вируского пехотного батальона, на который вдобавок к военным пригласят партнеров по сотрудничеству из числа гражданских лиц.