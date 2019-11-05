"Trans" завершил сезон победой на домашнем поле

"Trans" забил голы во встрече с занимающим предпоследнее место "Kalev" во втором тайме. На 64-й минуте счет открыл Эдуард Головлев, который из-за срочной службы в Силах обороны присоединился к команде только в начале лета. На 71-й минуте встречи успех закрепил арендованный на нынешний сезон у "Flora" Йозеп Салисте.

Поскольку тартуская "Tammeka", ближайший соперник нарвитян в борьбе за пятое место, удивила победой над Пайде, наступающим нынче на пятки трем крупным таллиннским клубам, то "Trans" по-прежнему занимает в турнирной таблице шестое место.

У "Tammeka" на одно очко больше, но в последнем туре тартусцам предстоит игра с "Nõmme Kalju", остро нуждающимся в победе в борьбе за серебряные медали. "Trans" ждет в субботу поездка на Сааремаа, где состоится последняя игра сезона с командой ФК "Kuressaare", руководимой получившим весной от "Trans" волчий билет латвийцем Дмитрием Калашниковым. Победа в этой игре позволила бы нарвитянам подняться в этом сезоне на пятое место (при условии, что "Tammeka" не выиграет у "Kalju"), но в то же время "Kuressaare" тоже борется за каждое очко, чтобы избежать участия в переходных играх. Для Калашникова противостояние с Нарвой в любом случае является принципиальным.

Хотя в лиге мастеров осталось провести еще одну встречу, "Trans" устроил в субботу в Нарве в кинотеатре "Astri" мероприятие чествования лучших игроков сезона, на котором вместе с болельщиками посмотрели также недавно снятый фильм о полузащитнике эстонской сборной Константине Васильеве. Футбольные фанаты выбрали своим фаворитом сезона американского нападающего Эрика МакВудса, забившего нынче в лиге мастеров за нарвскую команду 13 голов. Ему же достался приз за самый красивый гол команды за умело закрученный удар в угол ворот во встрече с таллиннским "Kalev" в начале сезона.

Лучшим молодым игроком клуба выбрали 17-летнего Никиту Михайлова, уверенно прорвавшегося нынче в основной состав команды. Йозеп Салисте признан автором лучших передач, который к тому же в течение всего сезона провел на поле больше всего минут.

Игроки и руководство клуба признали лучшим игроком команды в нынешнем сезоне российского футболиста Дмитрия Прошина, который, правда, провел с командой только половину сезона, но зато в качестве как помощника тренера, так и игрока.