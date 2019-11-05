На юбилее АШИ можно вернуться в первобытнообщинный строй

Четвертьвековому юбилею были посвящены многие события, проходившие в Ахтмеской школе искусств с начала текущего года. Но самый главный праздник состоится в пятницу. По словам директора школы Яны Унт, готовились они к этому событию очень давно и придумали, чем удивить даже самую искушенную публику.

Что могут предложить музыканты и певцы? Конечно - это концерт, но подготовили не "сборную солянку" из красивых номеров, а своеобразный экскурс в творческий музыкальный мир. Слушателям покажут концерт-лекцию или концерт-постановку. А может быть, получится красочный музыкальный спектакль.

- Безусловно, это будет не академическая лекция или школьный урок, - объясняет Яна, - исторический экскурс по эпохам, который расскажет о разных этапах развития музыки и искусства от первобытнообщинного строя до современного времени. Надеюсь, что у нас все получится легко и зрелищно для восприятия публики любого возраста. Хочется поблагодарить городское управление Кохтла-Ярве за поддержку - оплату транспорта для доставки юных артистов в центр культуры, ведь им придется ехать не только на выступление, но и на репетиции.

На сцену выйдет 150 детей - это больше половины учащихся на музыкальном отделении. В программе будут задействованы все творческие коллективы, действующие в АШИ, в том числе ансамбль учителей. Специально для юбилейного праздника возродили и некоторые прежние ансамбли, а также создали новые, поэтому сюрпризов в этот вечер будет много. Специальный подарок подготовили хоры.

Художественное отделение подготовило к юбилею большую выставку лучших рисунков - она заняла два этажа центра культуры. Поэтому тем, кто хочет ближе познакомиться с работами талантливых юных художников, советуют прийти пораньше.