Юбилейная экспозиция отправилась путешествовать

В понедельник открылись две выставки живописи Ольги Жарковой. Свое творчество известная кохтла-ярвеская художница представляет в силламяэском центре по интересам и делам молодежи "Улей", а также в галерее Ахтмеской школы искусств.
Автор известна далеко за пределами страны - ее картины находятся в коллекции Пушкинского музея-заповедника, в частных коллекциях в Финляндии, России и Эстонии.
В сентябре Ольга Жаркова отметила жизненный юбилей персональной выставкой, проходившей в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца, и работы талантливого живописца получили не только множество положительных откликов, но и два новых предложения от других галерей. Поэтому юбилейная экспозиция продолжается, отправившись путешествовать. Причем выставки в двух городах открывались в один день, но Ольга не отказала никому - она всегда с радостью делится своим творчеством. Картин у плодотворного живописца хватит, чтобы заполнить обе галереи.
В "Улье" Ольга разместила около сорока работ, причем здесь нашли место и часть новых, которые не показывала в Белом зале. В Ахтме - вполовину меньше, зато большого формата. Все работы выполнены маслом на холсте - это ее излюбленная техника. Многие сюжеты - результат пленэров в Эстонии и России.
Обе выставки будут работать в течение месяца. Вход - свободный.