Юбилейная экспозиция отправилась путешествовать

Автор известна далеко за пределами страны - ее картины находятся в коллекции Пушкинского музея-заповедника, в частных коллекциях в Финляндии, России и Эстонии.

В сентябре Ольга Жаркова отметила жизненный юбилей персональной выставкой, проходившей в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца, и работы талантливого живописца получили не только множество положительных откликов, но и два новых предложения от других галерей. Поэтому юбилейная экспозиция продолжается, отправившись путешествовать. Причем выставки в двух городах открывались в один день, но Ольга не отказала никому - она всегда с радостью делится своим творчеством. Картин у плодотворного живописца хватит, чтобы заполнить обе галереи.

В "Улье" Ольга разместила около сорока работ, причем здесь нашли место и часть новых, которые не показывала в Белом зале. В Ахтме - вполовину меньше, зато большого формата. Все работы выполнены маслом на холсте - это ее излюбленная техника. Многие сюжеты - результат пленэров в Эстонии и России.