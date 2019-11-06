"IDeeJazz" привезет в Нарву автора музыки к фильму-номинанту на "Оскар"

Проходящий с 7 по 9 ноября в Нарве международный фестиваль джазовой и эстрадной музыки "IDeeJazz" соберет в Нарвском колледже выдающихся артистов из семи стран. Диапазон стилей концертов фестиваля - от классического и современного джаза до электронной музыки.
"IDeeJazz", который зародился восемь лет назад в Тарту, нынче приедет в Нарву в третий раз.
Начнут с цыганских ритмов
На вопрос, есть ли у нарвских концертов общий знаменатель, организатор Олег Писаренко отвечает, что хотя он сам является поклонником красивой и более простой музыки - и сам играет именно такую, - фестиваль он делает так, чтобы было интересно как ему самому, так и публике.
- Нет задачи составить комфортную и безопасную программу строго по моему вкусу, цель - представить новые веяния и артистов. Выбор музыки с точки зрения джаза довольно широкий: есть как электронный, так и авангардный джаз, традиционный джаз, клубная музыка и даже свинг. Общий знаменатель мог бы звучать так: приходите послушать, что происходит в Европе! - говорит Писаренко.
По словам музыканта, продолжение фестиваля - это настоящее чудо, поскольку организованный им в прошлом году фестиваль "Baltic Sun" в финансовом плане провалился. "Это до сих пор сказывается на моем коммерческом объединении, которое организует фестивали. Еще в конце августа было чувство, что "IDeeJazz" не состоится, но затем стали происходить чудеса и спонсоры начали сами предлагать помощь. Отчасти я сам попросил поддержки у посольств разных стран и нескольких предприятий - в том числе в Нарве, - которым я очень благодарен. Мы собрали критически необходимый бюджет, позволяющий устроить качественный, но вместе с тем не выходящий за рамки разумного фестиваль. Масштабный фестиваль с концертами на протяжении четырех дней в разных местах мы нынче не можем себе позволить. В этом году концерты фестиваля пройдут только в Нарве в местном колледже, это и в плане логистики проще", - рассказывает организатор.
Фестиваль откроет заводное трио Густава Лундгрена из Швеции. Гитарист Густав Лундгрен - один из ярчайших музыкантов своего поколения, его стиль называют джанго-джазом (по имени французского джазового гитариста Джанго Рейнхардта). "Это гитарист, который играет цыганский джаз и делает это так эффектно, что как только я его услышал, то сразу понял, что Густав сможет представлять у нас Швецию. Вместе с тем его концерт хорошо подходит для открытия фестиваля: в его музыке есть как виртуозность, так и грубая сила, а также, разумеется, сильная эмоция, которая присуща цыганскому джазу", - представляет Писаренко.
Петербургский фанк
В тот же день выступит энергичный и обворожительный джазовый ансамбль "Smooth Kats" из Санкт-Петербурга, в котором играют шесть женщин. По словам организатора, "Smooth Kats" давно хотел принять участие в нашем фестивале. В контексте Нарвы это будет развлекательный в хорошем смысле этого слова концерт. Наверняка для нарвитян выступления артистов из Петербурга привычны и безопасны. Вместе с тем музыка очень профессиональная и преисполнена женской энергии - фанк-музыка коллектива вполне соответствует уровню фестиваля.
Представляющий на фестивале финнов Тапани Ринне приедет со своим всемирно известным проектом "RinneRadio", который выступит в Нарве в сокращенном составе.
Последний день фестиваля - суббота - выдастся более авангардным благодаря немецкому коллективу "Philipp Gropper, Oli Steidle and the Killing Popes". По словам Писаренко, раньше он не осмеливался привозить в Нарву настолько экспериментальный джаз, поскольку ему казалось, что здесь больше всего уважают более традиционный джаз, но теперь он набрался смелости это сделать.
Марцин Масецки - известный и признанный музыкант. К примеру, он написал музыку к фильму Павла Павликовского "Cold War" ("Холодная война"), номинированного в этом году на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. На сегодня Масецки является одним из известнейших джазовых артистов Польши, и его приезд в Нарву стал возможен благодаря польскому посольству.
Вооранд поведает истории
Если человек сможет посетить всего один концерт "IDeeJazz", то какой предпочесть? В таком случае Писаренко советует обязательно послушать Кадри Вооранд, которая выступит в дуэте с Михкелем Мялгандом. "Мне нравится, как Михкель играет на контрабасе, я играю с ним в группе десять лет, а Кадри - невероятная! Это еще и патриотический акт: послушайте эстонскую музыку, и я считаю, что это вообще лучшее, что есть в отечественном джазе!"
Концерты "IDeeJazz" в Нарвском колледже
Четверг, 7 ноября
В 19.00: трио Густава Лундгрена (Швеция)
В 20.30: "Smooth Kats" (Россия)
Пятница, 8 ноября
В 19.00: Алекси Мюллюкоски feat. Тапани Ринне (Финляндия)
В 20.30: трио Яноша Надя (Венгрия)
В 22.00: дуэт Кадри Вооранд и Михкеля Мялганда (Эстония)
Суббота, 9 ноября
В 18.00: "Philipp Gropper, Oli Steidle and the Killing Popes" (Германия)
В 19.30: трио Марцина Масецки (Польша)