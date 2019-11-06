"IDeeJazz" привезет в Нарву автора музыки к фильму-номинанту на "Оскар"

"IDeeJazz", который зародился восемь лет назад в Тарту, нынче приедет в Нарву в третий раз.

Начнут с цыганских ритмов

На вопрос, есть ли у нарвских концертов общий знаменатель, организатор Олег Писаренко отвечает, что хотя он сам является поклонником красивой и более простой музыки - и сам играет именно такую, - фестиваль он делает так, чтобы было интересно как ему самому, так и публике.

- Нет задачи составить комфортную и безопасную программу строго по моему вкусу, цель - представить новые веяния и артистов. Выбор музыки с точки зрения джаза довольно широкий: есть как электронный, так и авангардный джаз, традиционный джаз, клубная музыка и даже свинг. Общий знаменатель мог бы звучать так: приходите послушать, что происходит в Европе! - говорит Писаренко.

По словам музыканта, продолжение фестиваля - это настоящее чудо, поскольку организованный им в прошлом году фестиваль "Baltic Sun" в финансовом плане провалился. "Это до сих пор сказывается на моем коммерческом объединении, которое организует фестивали. Еще в конце августа было чувство, что "IDeeJazz" не состоится, но затем стали происходить чудеса и спонсоры начали сами предлагать помощь. Отчасти я сам попросил поддержки у посольств разных стран и нескольких предприятий - в том числе в Нарве, - которым я очень благодарен. Мы собрали критически необходимый бюджет, позволяющий устроить качественный, но вместе с тем не выходящий за рамки разумного фестиваль. Масштабный фестиваль с концертами на протяжении четырех дней в разных местах мы нынче не можем себе позволить. В этом году концерты фестиваля пройдут только в Нарве в местном колледже, это и в плане логистики проще", - рассказывает организатор.

Фестиваль откроет заводное трио Густава Лундгрена из Швеции. Гитарист Густав Лундгрен - один из ярчайших музыкантов своего поколения, его стиль называют джанго-джазом (по имени французского джазового гитариста Джанго Рейнхардта). "Это гитарист, который играет цыганский джаз и делает это так эффектно, что как только я его услышал, то сразу понял, что Густав сможет представлять у нас Швецию. Вместе с тем его концерт хорошо подходит для открытия фестиваля: в его музыке есть как виртуозность, так и грубая сила, а также, разумеется, сильная эмоция, которая присуща цыганскому джазу", - представляет Писаренко.

Петербургский фанк