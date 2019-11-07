Чт, 7.11.2019
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Четырехполосного шоссе между Йыхви и Нарвой в ближайшее десятилетие не будет

По словам Таави Ааса, строительные работы на участке от Тойла до Силламяэ запланированы на 2028-2030 годы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Хотя предыдущий министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон и обещала перед последними парламентскими выборами, что не позднее 2025 года между Йыхви и Нарвой будет построено четырехполосное шоссе, в действительности ждать его появления в ближайшие десять лет не стоит.

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Об указанном Кадри Симсон в марте 2018 года на встрече с ида-вирускими журналистами сроке напомнила на проходившем в понедельник парламентском инфочасе член Рийгикогу Катри Райк, спросившая также у нынешнего министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, что будет дальше со строительством четырехполосного шоссе Йыхви - Нарва.

В ответ Аас перечислил, опираясь на программу содержания дорог, пять участков и перекрестков на шоссе Таллинн - Нарва, которые планируется построить в 2020-2030 годах. Однако ни один из них не находится ни между Йыхви и Нарвой, ни вообще в Ида-Вирумаа. 

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