Четырехполосного шоссе между Йыхви и Нарвой в ближайшее десятилетие не будет

Хотя предыдущий министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон и обещала перед последними парламентскими выборами, что не позднее 2025 года между Йыхви и Нарвой будет построено четырехполосное шоссе, в действительности ждать его появления в ближайшие десять лет не стоит.
Об указанном Кадри Симсон в марте 2018 года на встрече с ида-вирускими журналистами сроке напомнила на проходившем в понедельник парламентском инфочасе член Рийгикогу Катри Райк, спросившая также у нынешнего министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, что будет дальше со строительством четырехполосного шоссе Йыхви - Нарва.