Четырехполосного шоссе между Йыхви и Нарвой в ближайшее десятилетие не будет

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Об указанном Кадри Симсон в марте 2018 года на встрече с ида-вирускими журналистами сроке напомнила на проходившем в понедельник парламентском инфочасе член Рийгикогу Катри Райк, спросившая также у нынешнего министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, что будет дальше со строительством четырехполосного шоссе Йыхви - Нарва.

В ответ Аас перечислил, опираясь на программу содержания дорог, пять участков и перекрестков на шоссе Таллинн - Нарва, которые планируется построить в 2020-2030 годах. Однако ни один из них не находится ни между Йыхви и Нарвой, ни вообще в Ида-Вирумаа.