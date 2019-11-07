Большой праздник музыки состоится в Нарве

В воскресенье, 10 ноября, Нарвский симфонический оркестр приглашает на большой праздничный концерт в нарвском центре культуры "Женева", посвященный 25-летию коллектива.

Симфонический оркестр был создан в Нарве весной 1994 года. Он начинал на базе городской музыкальной школы, и первое большое представление уже сыгравшегося коллектива на публике состоялось 20 ноября того же года в Нарвском замке. Бессменный руководитель и дирижер Нарвского симфонического Анатолий Щура считает тот день историческим.

- Был не просто аншлаг, а заполненный до отказа зал. Собралась городская интеллигенция, которая с теплым сердцем принимала это новое явление. Мне казалось, в глазах слушателей горело желание иметь в собственном городе островок профессиональной музыкальной культуры, - вспоминает он.

В феврале 1998 года решением Нарвского горсобрания коллектив получил статус городского симфонического оркестра и свой собственный бюджет.

Оркестр формирует свой репертуар из классических шедевров широчайшего жанрового спектра, выступая как малым симфоническим, так и камерным составом. Не зацикливаясь на классике, оркестр неоднократно играл с рок-группами.

Одной из визитных карточек оркестра является музыкально-прозаическое творение "Метель" - это симбиоз текста Александра Пушкина в прочтении актера Эдуарда Томана под "Музыкальные иллюстрации" композитора Георгия Свиридова в исполнении Нарвского симфонического оркестра.

Как отметил Анатолий Щура, сотрудничество с Томаном в "Метели" Пушкина и Свиридова явилось легендарно долгосрочным: "21 год на сцене, более 30 совместных выступлений - это абсолютный рекорд".

Нарвский симфонический оркестр анонсировал, что программа юбилейного гала-концерта будет сочетать памятные ретро-эпизоды сценической биографии и попутно знакомство с новыми именами.

Таким открытием станет выступление обладательницы Гран-при Республиканского конкурса исполнителей на духовых инструментах 2018 года Креэте Перанди, которая на сегодня признана без преувеличения первой валторной Эстонии. Концерты для валторны с оркестром Рихарда Штрауса и Вольфганга Амадея Моцарта украсят классическую часть программы.

В четвертьвековой истории оркестра особое место принадлежит смелой и успешной идее выступить с таллиннской рок-группой "Led R". В том альянсе в далеком 2005 году родилось новое звучание знаменитых баллад "Led Zeppelin", лучшие из которых в исполнении Индрека Патте и Яануса Ныгисто снова прозвучат в Нарве 10 ноября.

Не менее ярким аккордом в творчестве Нарвского симфонического оркестра явился проект "AveNue and Symphony" - это успешное сотрудничество классических музыкантов и известной нарвской группы. В нынешнем юбилейном концерте Владимир Чердаков в сопровождении оркестра исполнит - помимо собственных - композиции Раймонда Валгре и Александра Вертинского.