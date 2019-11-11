Кохтла-ярвеская молодежь согреет стариков

Потрудиться вместе всегда приятно. ФОТО: Частный архив

"Поделись теплом" - с таким призывом обратились сотрудники молодежного центра к ребятам и горожанам, предложив взять в руки шерстяные нитки, спицы или крючки и связать теплые носки или тапочки для подопечных расположенного в Ахтме дома престарелых. В старости люди сильнее испытывают холод и теплые подарки зимой будут очень кстати.

Конечно, самые ценные подарки те, что сделаны своими руками. Поэтому активисты центра и молодежные работники сами служат примером: в свободные минутки сидят и вяжут узорчатые шерстяные носки, а во время процесса так приятно побеседовать о чем угодно! Не зря говорят, что все новое - хорошо забытое старое. Наши бабушки так досуг проводили... Четыре пары уже готовы, но на специально оформленном стенде уже десятки вязаных изделий. Горожане принесли.

- Не ожидали такого активного отклика, - радуется молодежный работник Елена Криводонова. - Одна женщина из Кохтла-Ярве привезла сразу 17 пар носков. Сегодня другая рукодельница презентовала две пары носков и 20 пар тапочек!

ЕЛЕНА КРИВОДОНОВА: Это первая акция, осуществленная по предложениям горожан.

Акция продлится до 19 декабря, и если дары будут поступать в таком темпе, то молодежь "завалит" стариков подарками.

- Лишних не будет, - смеется Елена. - Ведь они имеют свойство изнашиваться, причем довольно быстро. Кроме теплых вещей в подарки положим чай, мягкие сладости - такие угощения уже начали приносить ребята по своей инициативе, так что подарки получатся не только разнообразными, но и вкусными.

Нашли в "Копилке идей"

Началось все с электронной "Копилки идей" - недавно она открылась на странице Кохтла-Ярвеского молодежного центра в "Фейсбуке", попросив жителей Кохтла-Ярве написать свои предложения для активной молодежи - что они могли бы сделать для улучшения родного города. Екатерина Куликова предложила одной из первых - порадовать в праздники пожилых людей подарками в виде теплых шерстяных носков и тапочек.

- Сразу же взяли на заметку, обсудили и, позвонив в дом ветеранов, узнали, что их действительно такие подарки порадуют, и приступили к исполнению, - рассказывает Елена. Оказалось, что всем интересно и даже азарт появился.

Теплые тапочки скоро найдут своих хозяев. ФОТО: Частный архив

Очевидно, что с этой идеей все получится - на стенде с каждым днем теплых экспонатов прибавляется.

А над чем еще предложили кохтлаярвесцы потрудиться молодому поколению? В списке уже десяток предложений. Среди них создание сквера на пустыре между микрорайоном Таммику и городом Йыхви. Открытие в центре молодежного киноклуба - для просмотра и последующего обсуждения фильмов на английском, русском и эстонском языках. В целях безопасности движения на тротуарных дорожках предложено прочертить линию для велосипедов, самокатов. Украсить дырки на тротуарном асфальте. Открыть молодежный центр в Ярвеской части города и оформить клумбу из многолетников на территории молодежного центра. Организовать ящик находок в общественном месте, куда можно принести найденные вещи. А кому-то очень нравятся разрисованные стены библиотеки в Таммику и они мечтают увидеть подобное на "убогих" зданиях микрорайона. И даже уборка фекалий за животными - проблема, которая десятилетиями не исчезает...

Понятно, что решить проблемы, которые не под силу даже городским властям, молодежный центр не сможет. Однако зерно истины, по мнению сотрудников центра, есть в каждом из предложений. "Постараемся их учесть, например, осуществить часть идей следующим летом, во время работы трудового отряда. В этом году ребята отлично потрудились, и мы постараемся продолжить в следующем году".