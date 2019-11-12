Наталья Шабарчина не попала в финал, но полученный опыт ценит высоко

ДОСТУПНО ДЛЯ

В очередном выпуске шоу "Танцы" 72 участника боролись за право стать членами команд Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой - в каждую отбирали только по шесть человек. Среди претендентов была и прошедшая серьезный отбор на кастинге в Санкт-Петербурге йыхвиска Наталья Шабарчина. Увы, она не попала в число счастливчиков: Денисова и Дружинин сказали, что они не видят Наталью в своих командах, а Мигель высоко оценил харизму Шабарчиной, выступавшей под псевдонимом Mamacita, и хотя тоже не может взять ее в команду в этом году, сказал, что ждет талантливую танцовщицу в следующих сезонах шоу.

- Не огорчена, потому что, наверное, предчувствовала такой исход, - поделилась Наталья. - Но скажу, что, будучи без всякой короны на голове, уверена, что должна была пройти как минимум в следующий этап - считаю, что мое исполнение было абсолютно достойным для дальнейшей борьбы. Тем не менее уважаю мнение жюри. На телешоу все по-другому и зависит от наставников - у них свое видение и даже титулованные танцоры высочайшего класса легко могут услышать слово "нет". Думаю, что еще до начала выступления места в командах были частично распределены. В этом проекте ключевое слово "шоу", поэтому что тут расстраиваться...