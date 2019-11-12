Наталья Шабарчина не попала в финал, но полученный опыт ценит высоко

Учительница физкультуры из Йыхвиской гимназии и руководитель студии "DanceBox Studio" Наталья Шабарчина успешно прошла в Санкт-Петербурге кастинг на шоу "Танцы", однако попасть в финал ей не удалось.
В очередном выпуске шоу "Танцы" 72 участника боролись за право стать членами команд Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой - в каждую отбирали только по шесть человек. Среди претендентов была и прошедшая серьезный отбор на кастинге в Санкт-Петербурге йыхвиска Наталья Шабарчина. Увы, она не попала в число счастливчиков: Денисова и Дружинин сказали, что они не видят Наталью в своих командах, а Мигель высоко оценил харизму Шабарчиной, выступавшей под псевдонимом Mamacita, и хотя тоже не может взять ее в команду в этом году, сказал, что ждет талантливую танцовщицу в следующих сезонах шоу.