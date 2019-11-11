Пн, 11.11.2019
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ВИДЕО: В Йыхви в День отца сосредоточились на танце
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В Йыхвиском концертном доме состоялся традиционный семейный день.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Состоявшийся в воскресенье в Йыхвиском концертном доме праздник в честь Дня отца нынче носил название "Танцы с отцом".

В большом зале в качестве вступления к большому праздничному концерту Йыхвиского центра культуры и интересов исполняли "Каэра-Яан". Малый зал выделили для танцев детей с папами.

В фойе концертного дома действовали учебные комнаты. В окрестностях концертного дома можно было забраться в бронемашину Сил обороны, осмотреть спасательные машины и испытать, какие силы действуют при перевороте легковой машины и как действовать безопасно.

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