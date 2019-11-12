Глинт постепенно становится более безопасным

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Первые плоды созданной весной при сотрудничестве между Тойласким волостным управлением и несколькими ведомствами программы деятельности по превращению глинта в более безопасное место уже видны. В четырех местах (вблизи водопада в Валасте и еще на трех участках ближе к Тойла) в конце ведущих на край глинта дорог уложены валуны, а съездам на две дороги теперь препятствуют установленные вдоль шоссе ограждения.