Вт, 12.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Глинт постепенно становится более безопасным

Камни - это часть природы и они никак не нарушают общую картину заповедника.

ФОТО: Урмас Аунап

В четырех наиболее посещаемых местах съезды с шоссе перегородили большими камнями, а перед двумя дорогами установлены ограждения.

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Первые плоды созданной весной при сотрудничестве между Тойласким волостным управлением и несколькими ведомствами программы деятельности по превращению глинта в более безопасное место уже видны. В четырех местах (вблизи водопада в Валасте и еще на трех участках ближе к Тойла) в конце ведущих на край глинта дорог уложены валуны, а съездам на две дороги теперь препятствуют установленные вдоль шоссе ограждения.

Камень дает знать, что по этой дороге ехать нельзя.

ФОТО: Урмас Аунап

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