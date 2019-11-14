КТ завалили Кохтла-Ярвеское горуправление ходатайствами о поддержке

В бюджете Кохтла-Ярве на текущий год предусмотрено 50 тысяч евро на финансовую поддержку квартирных товариществ, и так как известно об этом стало только в конце мая, в течение первого срока - с 5 по 10 июня - многие КТ подготовить документы не успели и было востребовано только 3 тысячи евро. На августовском городском собрании депутаты внесли корректировку в принятый порядок дотирования, добавив еще один срок для подачи ходатайств - с 5 по 10 ноября.