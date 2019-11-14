Чт, 14.11.2019
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КТ завалили Кохтла-Ярвеское горуправление ходатайствами о поддержке

Людмила Янченко.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В бюджете Кохтла-Ярве на текущий год предусмотрено 50 тысяч евро на финансовую поддержку квартирных товариществ, и так как известно об этом стало только в конце мая, в течение первого срока - с 5 по 10 июня - многие КТ подготовить документы не успели и было востребовано только 3 тысячи евро. На августовском городском собрании депутаты внесли корректировку в принятый порядок дотирования, добавив еще один срок для подачи ходатайств - с 5 по 10 ноября.

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Пятьдесят тысяч на весь город - сумма небольшая, но и она стала стимулом для квартирных товариществ: горуправление за пять дней буквально завалили ходатайствами о поддержке - заявления стали поступать с первого дня и приходили буквально до последней минуты 10 ноября.

- Очень много заявок в разной области деятельности - от проведения аудита и обучения до строительных работ, - сказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. - Не могу сейчас сказать точно сколько, но десятки или сотни - сейчас сотрудники горуправления подсчитывают и составляют таблицу. Необходимо также проверить документы - это очень большая работа, на которую потребуется время.

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