"Narva Trans": одно яркое воспоминание о нынешнем сером сезоне все же останется

В субботу на Сааремаа "Trans" благодаря голу Эдуарда Головлева выиграл со счетом 1:0 последнюю встречу сезона с "Kuressaare". Но поскольку тартуская "Tammeka" в то же время удивила победой над "Nõmme Kalju" - 3:2, то Нарве не удалось подняться выше шестого места.

Десятки лет руководящий нарвской футбольной жизнью президент клуба "Narva Trans" Николай Бурдаков отметил, что хотя в лиге мастеров надеялись на гораздо большее, благодаря победе в Кубке сезон все же нельзя считать провальным. "Завоевание кубка в истории клуба является яркой страницей, которой стоит гордиться", - сказал он.

Промахнулись с главными тренерами

По словам Бурдакова, худший, чем ожидали, урожай очков в лиге мастеров объясняется его ошибками при выборе главных тренеров команды. Особенно большой спад настиг команду летом, когда в главные тренеры "Trans" наняли Андрея Семина - сына знаменитого российского футбольного тренера Юрия Семина. "Его работа оказалась очень-очень далека от того, чего от него ждали", - признался Бурдаков.

Эстонские футбольные обозреватели критиковали Бурдакова за то, что он еще весной выдал волчий билет латвийцу Дмитрию Калашникову, под руководством которого "Trans" хоть и забивал в первом круге мало голов, но тем не менее благодаря хорошей защите все же набрал немало очков и наступал на пятки лидерам. В конце сезона Бурдаков остается верен себе и говорит, что промахнулся, пригласив Калашникова в главные тренеры. "Я не нахожу, что команда играла при нем хорошо. Мы, правда, не потеряли так много очков, как летом, но все же", - отметил он.

НИКОЛАЙ БУРДАКОВ: Завоевание кубка в истории клуба является яркой страницей, которой стоит гордиться.

Одна из причин, почему нарвитяням сложно противостоять столичным клубам, - слишком маленький состав. Когда кто-то из основных игроков выбывает из строя из-за травмы, то зачастую его не удается заменить равноценным игроком из запасных. "Это проблема большинства нестоличных клубов. Молодежь стремится в Таллинн, и поэтому уже много лет медали разыгрывают между собой главным образом столичные команды. С точки зрения спорта это вовсе не хорошо", - сказал Бурдаков, отметив, что успешно сражавшаяся в этом году с тремя крупными таллиннскими клубами Пайдеская городская команда тоже по сути является столичной "партией".

Хороший трамплин в карьере

Некоторые усиливавшие "Trans" в этом сезоне легионеры с большой долей вероятности в новом сезоне в Нарве не останутся. Игравшие в эстонской национальной сборной вратарь Марко Меэритс и полузащитник Йозеп Салисте в новом году попытаются найти работу в каком-нибудь зарубежном клубе. "Посмотрим, как это у них получится. Салисте остался очень доволен проведенным у нас годом. Он искренне благодарил, что смог в нашем клубе подняться на следующий уровень как футболист", - сказал Бурдаков, что было бы идеально, если бы на следующий сезон удалось привлечь в Нарву из остальной Эстонии трех-четырех игроков вроде Салисте, которые увидели бы здесь для себя хороший трамплин для дальнейшей карьеры.

Из нынешних иностранных игроков нарвской команды больше всего поводов для разговора давал американский нападающий Эрик МакВудс, забивший 13 голов и ставший лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. Если весной МакВудс выделялся на поле прежде всего очень высокой скоростью, то в течение сезона он созрел также тактически и технически. "Он сделал у нас большой шаг вперед. Но и с ним надо еще много работать. Перед его отъездом мы поговорили с ним, что в интересах его же развития было бы еще год поиграть у нас и уж потом переходить на следующий уровень. Он обещал подумать и в течение 10-15 дней дать ответ. Но относительно его дальнейшей карьеры свое слово могут сказать также его семья и в первую очередь мать", - отметил Бурдаков.

Не позднее декабря Бурдаков надеется ударить по рукам также с новым главным тренером команды. "Поиски ведутся, и я хочу избежать допущенных нынче ошибок", - отметил он.