Уроженец Нарвы кинорежиссер Влад Муко будет гостем фестиваля в родном городе

Короткометражный фильм Влада "Стрижка мечты" был назван лучшим в категории предпринимательства в рамках конкурса молодых кинодеятелей кампании #EUandME. Молодой кинодеятель расскажет гостям фестиваля о создании фильма и об участии в конкурсе фильмов.

27-летний молодой человек родился в Нарве, учился в Балтийской кино- и медиашколе, а сегодня работает в кинобизнесе Лондона. Главный герой его фильма - это парикмахер средних лет, которого сын побуждает начать свое дело. "Основание своего предприятия может быть рискованным, но своим фильмом я хотел показать положительные стороны работы на себя", - сказал Муко.