Уроженец Нарвы кинорежиссер Влад Муко будет гостем фестиваля в родном городе

В субботу открытие фестиваля "KinoFF" в нарвском кинотеатре "Apollo" посетит кинорежиссер Влад Муко, который сам родом из Нарвы.
Короткометражный фильм Влада "Стрижка мечты" был назван лучшим в категории предпринимательства в рамках конкурса молодых кинодеятелей кампании #EUandME. Молодой кинодеятель расскажет гостям фестиваля о создании фильма и об участии в конкурсе фильмов.
27-летний молодой человек родился в Нарве, учился в Балтийской кино- и медиашколе, а сегодня работает в кинобизнесе Лондона. Главный герой его фильма - это парикмахер средних лет, которого сын побуждает начать свое дело. "Основание своего предприятия может быть рискованным, но своим фильмом я хотел показать положительные стороны работы на себя", - сказал Муко.
"KinoFF" - кинофестиваль-спутник фестиваля "Темные ночи" (PÖFF) - состоится 15-17 ноября в нарвском кинотеатре "Apollo" и 22-24 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры.