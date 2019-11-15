Сб, 16.11.2019
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Уроженец Нарвы кинорежиссер Влад Муко будет гостем фестиваля в родном городе

Влад Муко.

ФОТО: Таави Муйде

В субботу открытие фестиваля "KinoFF" в нарвском кинотеатре "Apollo" посетит кинорежиссер Влад Муко, который сам родом из Нарвы.

Короткометражный фильм Влада "Стрижка мечты" был назван лучшим в категории предпринимательства в рамках конкурса молодых кинодеятелей кампании #EUandME. Молодой кинодеятель расскажет гостям фестиваля о создании фильма и об участии в конкурсе фильмов.

27-летний молодой человек родился в Нарве, учился в Балтийской кино- и медиашколе, а сегодня работает в кинобизнесе Лондона. Главный герой его фильма - это парикмахер средних лет, которого сын побуждает начать свое дело. "Основание своего предприятия может быть рискованным, но своим фильмом я хотел показать положительные стороны работы на себя", - сказал Муко.

"KinoFF" - кинофестиваль-спутник фестиваля "Темные ночи" (PÖFF) - состоится 15-17 ноября в нарвском кинотеатре "Apollo" и 22-24 ноября в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

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