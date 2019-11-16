Сб, 16.11.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

По соседству с электростанциями планируется создать овощеводческое хозяйство

Вблизи Аувереской электростанции планируется агропарк, в котором можно будет использовать как остаточное тепло, так и современные решения циркулярной экономики.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Аувереский агропарк, позволяющий использовать остаточное тепло электростанций для разведения рыбы и птицы, а также для растениеводства, получит от государства пособие на первые шаги, необходимые для осуществления проекта стоимостью в несколько миллионов евро.

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Развитием аувереского агропарка занимается целевое учреждение "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа". Руководитель ЦУ Теэт Куусмик отметил, что создаваемый агропарк подойдет для энергоемкого выращивания овощей и разведения кур, а также для аквакультуры. В этом районе можно использовать прямое подключение электроэнергии (без сетевой платы), остаточное тепло и образующийся при производстве электроэнергии углекислый газ.

Один из четырех совместных проектов

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