По соседству с электростанциями планируется создать овощеводческое хозяйство

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Развитием аувереского агропарка занимается целевое учреждение "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа". Руководитель ЦУ Теэт Куусмик отметил, что создаваемый агропарк подойдет для энергоемкого выращивания овощей и разведения кур, а также для аквакультуры. В этом районе можно использовать прямое подключение электроэнергии (без сетевой платы), остаточное тепло и образующийся при производстве электроэнергии углекислый газ.