По соседству с электростанциями планируется создать овощеводческое хозяйство

Аувереский агропарк, позволяющий использовать остаточное тепло электростанций для разведения рыбы и птицы, а также для растениеводства, получит от государства пособие на первые шаги, необходимые для осуществления проекта стоимостью в несколько миллионов евро.
Развитием аувереского агропарка занимается целевое учреждение "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа". Руководитель ЦУ Теэт Куусмик отметил, что создаваемый агропарк подойдет для энергоемкого выращивания овощей и разведения кур, а также для аквакультуры. В этом районе можно использовать прямое подключение электроэнергии (без сетевой платы), остаточное тепло и образующийся при производстве электроэнергии углекислый газ.