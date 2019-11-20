Новую Кесклиннаскую школу будет проектировать ТОО "Zoroaster"

Кохтла-Ярвеское горуправление подвело итоги конкурса архитектурных идей для будущей Кесклиннаской школы, которая должна появиться на месте существующего здания Кесклиннаской основной школы на углу улиц Пярна и Вахтра. В нем участвовало два архитектурных бюро, на рассмотрение комиссии было представлено три эскизных проекта. Победил эскиз под названием "Ruubiku kuubik" от ТОО "Zoroaster".
Предложение провести конкурс идей поступило от Союза архитекторов после того, как первые два конкурса оказались безуспешными и городские власти выделили 10 тысяч евро, надеясь на то, что возможная премия за проект активизирует специалистов. Сработало ли это или осенью у архитекторов появилось больше свободного времени, но конкурс состоялся. Поступило три эскизных проекта от двух местных предприятий - ТОО "Kirde Projekt" и "Zoroaster". Последние представили два эскиза, конкурсная комиссия, которая рассматривала проекты не зная их авторов, назвала лучшим "Ruubiku kuubik".