Новую Кесклиннаскую школу будет проектировать ТОО "Zoroaster"

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Предложение провести конкурс идей поступило от Союза архитекторов после того, как первые два конкурса оказались безуспешными и городские власти выделили 10 тысяч евро, надеясь на то, что возможная премия за проект активизирует специалистов. Сработало ли это или осенью у архитекторов появилось больше свободного времени, но конкурс состоялся. Поступило три эскизных проекта от двух местных предприятий - ТОО "Kirde Projekt" и "Zoroaster". Последние представили два эскиза, конкурсная комиссия, которая рассматривала проекты не зная их авторов, назвала лучшим "Ruubiku kuubik".