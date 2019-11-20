Ср, 20.11.2019
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Новую Кесклиннаскую школу будет проектировать ТОО "Zoroaster"

Эскизный проект будущей Кесклиннаской школы, который создатели сравнили с популярной головоломкой "Кубик Рубика".

ФОТО: Кохтла-Ярвеское горуправление

Кохтла-Ярвеское горуправление подвело итоги конкурса архитектурных идей для будущей Кесклиннаской школы, которая должна появиться на месте существующего здания Кесклиннаской основной школы на углу улиц Пярна и Вахтра. В нем участвовало два архитектурных бюро, на рассмотрение комиссии было представлено три эскизных проекта. Победил эскиз под названием "Ruubiku kuubik" от ТОО "Zoroaster".

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Предложение провести конкурс идей поступило от Союза архитекторов после того, как первые два конкурса оказались безуспешными и городские власти выделили 10 тысяч евро, надеясь на то, что возможная премия за проект активизирует специалистов. Сработало ли это или осенью у архитекторов появилось больше свободного времени, но конкурс состоялся. Поступило три эскизных проекта от двух местных предприятий - ТОО "Kirde Projekt" и "Zoroaster". Последние представили два эскиза, конкурсная комиссия, которая рассматривала проекты не зная их авторов, назвала лучшим "Ruubiku kuubik".

- Проект новой школы обойдется в 113880 евро плюс налог с оборота, он должен быть готов через девять месяцев после подписания договора, в эту же сумму входит авторский надзор на весь период строительства, - комментирует решение вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин. - Победитель получит премию 5 тысяч евро, а так как, по мнению членов жюри, архитекторы из "Kirde Projekt" тоже отлично потрудились, составив хорошую альтернативу, они также достойны поощрения - их проект удостоен второй премии в три тысячи евро.

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