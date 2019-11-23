Сб, 23.11.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Бывших полицейских признали виновными в превышении власти

Бывших полицейских Андрея Кириллова (на первом плане) и Глеба Володина приговорили за превышение власти к условному лишению свободы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы бывших йыхвиских полицейских, которые, согласно приговору суда, отвезли мужчину в лес и оставили его там в беспомощном состоянии.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Эта история началась вечером 4 апреля 2017 года возле магазина "Coop" (бывший "Konsum") по Нарвскому шоссе в Йыхви. Аллан (25) шел со своим другом в магазин, когда полицейские их задержали. Сначала Аллана упрекнули за отсутствие у него светоотражателя, затем пожелали установить его личность. Оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения, а экспресс-тест показал, что Аллан также употреблял коноплю. Полиция повезла молодого человека в направлении Вируской тюрьмы. Согласно показаниям Аллана, он попросил отвезти себя домой, но патрульный полицейский Андрей Кириллов (43) и помощник полицейского Глеб Володин (22) оставили его просьбу без внимания.

Отвезли в лес

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ