Вт, 26.11.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Заслуженные работники покинули Нарвский музей при новом директоре

Иво Пости: "Для Нарвы хорошо, когда люди меняются. Всегда хорошо, когда кровь обновляется. Говорят, мол, многие работники ушли - так это хорошо. Если человек проработал десять лет в одном месте и наступают перемены, то он либо свыкается с ними, либо нет".

ФОТО: Илья Смирнов

До пятницы, 15 ноября, принимались заявления от кандидатов на должность члена правления ЦУ "Нарвский музей", то есть директора музея. За время пребывания на посту нынешнего руководителя Иво Пости из музея ушли практически все ключевые работники. В то же время среди достижений Пости - нормализация отношений с городом.

ДОСТУПНО ДЛЯ

В предложении о работе в числе прочего указаны следующие требования к руководителю: опыт управления людьми и процессами, инициативность и аналитические способности, коммуникабельность и навык общения с общественностью, а также сотрудничество с целью реализации общественных интересов.

"Всегда есть куда расти"

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