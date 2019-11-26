Заслуженные работники покинули Нарвский музей при новом директоре

Иво Пости: "Для Нарвы хорошо, когда люди меняются. Всегда хорошо, когда кровь обновляется. Говорят, мол, многие работники ушли - так это хорошо. Если человек проработал десять лет в одном месте и наступают перемены, то он либо свыкается с ними, либо нет".

ФОТО: Илья Смирнов