Заслуженные работники покинули Нарвский музей при новом директоре

До пятницы, 15 ноября, принимались заявления от кандидатов на должность члена правления ЦУ "Нарвский музей", то есть директора музея. За время пребывания на посту нынешнего руководителя Иво Пости из музея ушли практически все ключевые работники. В то же время среди достижений Пости - нормализация отношений с городом.
В предложении о работе в числе прочего указаны следующие требования к руководителю: опыт управления людьми и процессами, инициативность и аналитические способности, коммуникабельность и навык общения с общественностью, а также сотрудничество с целью реализации общественных интересов.