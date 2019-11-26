Спасатели несколько часов боролись на химпроизводстве с огнем

В воскресенье утром в 6.14 центр тревоги получил сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация на "Kiviõli Keemiatööstus". Прибывшая на место происшествия первой Кивиылиская спасательная команда обнаружила в ходе разведки открытое возгорание в бункере на 5-м этаже. Оттуда огонь быстро распространился до помещения вентиляционной и пламя было видно снаружи здания. На переднем фасаде здания горели вентиляционные трубы.

Из здания эвакуировали всех находившихся там людей. На место прибыли вдобавок к кивиылиским спасателям спасательные команды из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийзаку, Кунда и Раквере, а также машина с лестницей из Нарвской спасательной команды. Происходило интенсивное подавление дыма: действовали четыре пары подавления дыма, работавшие попеременно. Спустя четыре часа огонь был локализован. Спасатели вскрыли всю систему вентиляции и проверили ее термокамерами. К 11.55 спасательные работы закончились и пожар был ликвидирован, люди не пострадали.

По словам главного специалиста бюро готовности Идаского спасательного центра Марека Мартинсона, работы по тушению в промышленных зданиях всегда опасны. "На "Kiviõli Keemiatööstus" работы по тушению осложняли высота местоположения вентиляционного помещения - на пятом этаже - и тушение расположенных на внешней стороне здания вентиляционных труб. При тушении снаружи спасатели использовали машину с лестницей, но возможности расположить ее тоже были ограничены из-за наличия различных трубопроводов, необходимых для процесса производства", - сказал он.

Спасатели прошли теоретические обучения и практические упражнения по тактике тушения промышленных зданий, чтобы хорошо справляться с подобными ситуациями. Например, именно этим летом здесь же на "Kiviõli Keemiatööstus" отрабатывали тушение пожара с применением машины-подъемника. Тогда в учениях участвовали также раквереские профессиональные спасатели и добровольные спасатели из Аасукалда.

Мартинсон похвалил сотрудничество как с химпредприятием, так и его охранной фирмой, оперативно направлявшей все машины на место происшествия. Химпроизводство тоже похвалило спасателей за профессиональную и слаженную работу, помогшую взять возгорание под контроль и ликвидировать огонь.

Ущерб, который понесло химпредприятие, по словам пресс-представителя "Alexela Grupp" Марит Лийк, невелик и ничем не помешает повседневной работе предприятия.