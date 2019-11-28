Чт, 28.11.2019
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Кохтла-Ярвеская гимназия завязала дружбу с элитной школой из Санкт-Петербурга

Маарика Виркунен, Тейви Габриэль, Хендрик Агур, Анне Мари Роост и Микк Антсов во Второй Санкт-Петербургской гимназии.

ФОТО: Частный архив

Представители Кохтла-Ярвеской гимназии побывали в Петербурге, чтобы ознакомиться с международной олимпиадой по реальным предметам и наладить дружеские связи с местной элитарной гимназией №171. Уже весной в Кохтла-Ярве планируют устроить интересное соревнование между учащимися из разных стран.

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Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур вспоминает, что гимназия Густава Адольфа (GAG), в которой он директорствовал в 2005-2018 годах, участвует в международной олимпиаде по реальным предметам, которая охватывает старейшие школы Риги, Вильнюса и Таллинна - соответственно Рижскую государственную I гимназию, гимназию Витаутаса Великого и гимназию Густава Адольфа - и проводится уже 32 года.

Старые друзья 

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