Выданные членам Нарвского горсобрания компьютеры пока не сильно помогают

Канцелярия Нарвского горсобрания 28 ноября впервые раздала депутатам персональные компьютеры. Каждый компьютер с дополнительным считывателем ИД-карт обошелся горбюджету в 426 евро - это цена примерно 85 пачек или 43 тысяч листов бумаги, на которой власти хотят сэкономить. На качестве и скорости законотворчества приобретение пока не сказалось.
По старинке, то есть с бумажными проектами, пришли на заседание горсобрания ряд членов горуправы, а мэр Нарвы Алексей Евграфов передал в горсобрание опять же на листах распечатанный и сшитый проект горбюджета на 2020 год.
Голосование по проектам ведется в Нарве пока тоже по старинке - поднятием рук и их визуальным подсчетом.
Ряд членов Нарвского горсобрания продолжили, как и раньше, работать с собственными компьютерами, отодвинув городские в сторону.
Как заметили наблюдательные депутаты вроде Юрия Рауда, клавиатуры на городских компьютерах оказались с немецкими буквами, которые не полностью совпадают с эстонскими, и со служебными клавишами также на немецком. "Почему такой непривычный вариант купили? Все же системными клавишами многие пользуются, а там ни "Del", ни "Home" не найти без переводчика".
- Привыкнем, - добавил Рауд.
Буквенные клавиши поставщик заботливо снабдил наклейками с дополнительными русскими символами, но по крайней мере депутату Федору Овсянникову их почему-то не досталось. Он возмутился - и канцелярия пообещала что-нибудь придумать.
Компьютеры расставляются по столам перед началом заседания - домой депутатам не выдаются. Операционные системы уже персонифицированы для каждого депутата, так что они не смогут просто так обменяться компьютерами или перепутать.
- Мы были против данной покупки за городской счет, так как считаем, что есть более важные статьи расходов и проблемы у города, чем удобство работы депутатов один раз в месяц на три часа, - прокомментировал нововведение нарвский оппозиционер Юрий Рауд.
Как уже рассказывало "Северное побережье", в марте 2019 года канцелярия Нарвской горуправы объявила тендер на приобретение 33 компьютеров для Нарвского горсобрания. Хорошую оптовую цену - 13695 евро (415 евро за штуку) - предложило ТОО "Galador Grupp". Поставленные в мае компьютеры несколько месяцев лежали в горсобрании без дела, пока дополнительно приобретали считыватели ИД-карт (11 евро за штуку), а работники канцелярии обучались работе в виртуальной системе заседаний и документооборота местных самоуправлений VOLIS.
- Делаем это, чтобы больше не множить огромное количество бумаг - документов и проектов. Будем экономить на бумаге и беречь природу, - комментировала завканцелярией Нарвского горсобрания Юлия Лашина.
Нынче на первом компьютеризированном заседании горсобрания Лашина сказала, что в будущем заседания будут также транслироваться через интернет.