Выданные членам Нарвского горсобрания компьютеры пока не сильно помогают

По старинке, то есть с бумажными проектами, пришли на заседание горсобрания ряд членов горуправы, а мэр Нарвы Алексей Евграфов передал в горсобрание опять же на листах распечатанный и сшитый проект горбюджета на 2020 год.

Голосование по проектам ведется в Нарве пока тоже по старинке - поднятием рук и их визуальным подсчетом.

Ряд членов Нарвского горсобрания продолжили, как и раньше, работать с собственными компьютерами, отодвинув городские в сторону.

Как заметили наблюдательные депутаты вроде Юрия Рауда, клавиатуры на городских компьютерах оказались с немецкими буквами, которые не полностью совпадают с эстонскими, и со служебными клавишами также на немецком. "Почему такой непривычный вариант купили? Все же системными клавишами многие пользуются, а там ни "Del", ни "Home" не найти без переводчика".

- Привыкнем, - добавил Рауд.

Буквенные клавиши поставщик заботливо снабдил наклейками с дополнительными русскими символами, но по крайней мере депутату Федору Овсянникову их почему-то не досталось. Он возмутился - и канцелярия пообещала что-нибудь придумать.

Компьютеры расставляются по столам перед началом заседания - домой депутатам не выдаются. Операционные системы уже персонифицированы для каждого депутата, так что они не смогут просто так обменяться компьютерами или перепутать.

- Мы были против данной покупки за городской счет, так как считаем, что есть более важные статьи расходов и проблемы у города, чем удобство работы депутатов один раз в месяц на три часа, - прокомментировал нововведение нарвский оппозиционер Юрий Рауд.

Как уже рассказывало "Северное побережье", в марте 2019 года канцелярия Нарвской горуправы объявила тендер на приобретение 33 компьютеров для Нарвского горсобрания. Хорошую оптовую цену - 13695 евро (415 евро за штуку) - предложило ТОО "Galador Grupp". Поставленные в мае компьютеры несколько месяцев лежали в горсобрании без дела, пока дополнительно приобретали считыватели ИД-карт (11 евро за штуку), а работники канцелярии обучались работе в виртуальной системе заседаний и документооборота местных самоуправлений VOLIS.

- Делаем это, чтобы больше не множить огромное количество бумаг - документов и проектов. Будем экономить на бумаге и беречь природу, - комментировала завканцелярией Нарвского горсобрания Юлия Лашина.