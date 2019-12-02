Зажжение первой свечи адвента на центральной площади в Йыхви

В небольшом концерте выступили юные певцы Керсти Пярнаметс и группы народного танца "Värten" и "Tammiku".

Пастор прихода йыхвиской Михайловской церкви Пеэтер Калдур пожелал жителям Йыхви сплочения и предостерег от возникновения беспорядков, подобных тем, что произошли в пятницу во время открытия торгового центра "Pargi Keskus".