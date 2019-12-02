Пн, 2.12.2019
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Зажжение первой свечи адвента на центральной площади в Йыхви
ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО!

Пастор Михайловского прихода Пеэтер Калдур пожелал жителям Йыхви мира и единства.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В воскресенье в полдень на центральной площади Йыхви зажглась первая свеча адвента и растущая тут же большая ель расцветилась огнями.

В небольшом концерте выступили юные певцы Керсти Пярнаметс и группы народного танца "Värten" и "Tammiku".

Пастор прихода йыхвиской Михайловской церкви Пеэтер Калдур пожелал жителям Йыхви сплочения и предостерег от возникновения беспорядков, подобных тем, что произошли в пятницу во время открытия торгового центра "Pargi Keskus".

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