Таммикуские друзья поют в смешанном ансамбле уже 20 лет

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Ансамбль родился 20 лет назад, когда хозяйка Таммикуского народного дома Хели Вяхк предложила руководившей в нем детским вокальным кружком Ану Кальюсаар создать вокальный ансамбль взрослых и даже пообещала сама в нем поучаствовать. Через какое-то время около десяти человек начали старательно репетировать. Ану Кальюсаар высоко установила планку, это было замечено и уже на второй год деятельности Таммикуский смешанный ансамбль отметили уездной наградой в области культуры - Премией надежд.