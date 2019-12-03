Вт, 3.12.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Таммикуские друзья поют в смешанном ансамбле уже 20 лет

Большинство членов ансамбля поют в нем с самого начала.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Таммикуский смешанный ансамбль отметил концертом свое 20-летие. Праздник начался с маленького спектакля, в котором искали свою песню и каждый исполнял свою повседневную роль - врача, водителя автобуса, полицейского и т.д. 

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Ансамбль родился 20 лет назад, когда хозяйка Таммикуского народного дома Хели Вяхк предложила руководившей в нем детским вокальным кружком Ану Кальюсаар создать  вокальный ансамбль взрослых и даже пообещала сама в нем поучаствовать. Через какое-то время около десяти человек начали старательно репетировать. Ану Кальюсаар высоко установила планку, это было замечено и уже на второй год деятельности Таммикуский смешанный ансамбль отметили уездной наградой в области культуры - Премией надежд. 

Честь разрезать праздничный торт предоставили главным виновницам торжества Хели Вяхк и Ану Кальюсаар.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

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