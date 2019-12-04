Собрание молодых реформистов может стоить руководителю школы работы

Из-за организованного местной молодежью собрания молодежного совета Партии реформ, на которое явились шесть человек, директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу, входящую в ту же партию, обвинили в проведении политической агитации в школе, что может стоить ей должности.
13 ноября в помещении Кивиылиской 1-й средней школы бывший ученик школы провел собрание молодежного совета Партии реформ, в котором участвовали шесть человек. То, что собрание состоялось в школьном помещении, вызвало недовольство Люганузеской волости как содержателя школы. Волость обвинила входящего в оппозицию школьного руководителя в проведении политической агитации в учебном учреждении без ведома родителей.