Собрание молодых реформистов может стоить руководителю школы работы

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13 ноября в помещении Кивиылиской 1-й средней школы бывший ученик школы провел собрание молодежного совета Партии реформ, в котором участвовали шесть человек. То, что собрание состоялось в школьном помещении, вызвало недовольство Люганузеской волости как содержателя школы. Волость обвинила входящего в оппозицию школьного руководителя в проведении политической агитации в учебном учреждении без ведома родителей.