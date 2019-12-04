"Koht37": деятельность кафе Кохтла-Ярвеской гимназии набирает обороты

5 декабря в 18.00 состоятся показ первых только что завершенных серий снимавшегося в Ида-Вирумаа боевика на тему мафии "Põlev maa" ("Горящая земля") и вечер-беседа с авторами сериала Кеном Сааном и Валдо Арула.

Викторина "Arukate akadeemia" ("Академия разумных") состоится 11 декабря в 18.30 во второй раз и вести ее будут Неэме Кунингас и Яна Колга.

Оркестр гимназии и разные составы - молодежный оркестр, свежий коллектив "DB4" и другие, имена которых пока остаются сюрпризом, - выступят 12 декабря на музыкальном вечере, который начнется в 18.00.

"Koht37" приглашает 16 декабря в 18.00 в Йыхвиский концертный дом на концерт "Väike laul suurele lavale'' ("Маленькая песня для большой сцене"), в котором прозвучат самые блестящие песни одноименного конкурса самодеятельной песни ида-вирумааской молодежи. На сцену выйдут талантливые ученики и работники школ Ида-Вирумаа. Сопровождать певцов будет молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии. Авторы оркестровых аранжировок - композиторы Тынис Кырвитс, Сийм Аймла и Тено Конги.

"Приходи послушать песни талантливой молодежи и работников школ в профессиональном исполнении. Насладимся вместе предрождественским настроением и увидим, как из одного маленького отрывка может получиться большое произведение, которое заставит звучать весь зал Йыхвиского концертного дома", - говорится в приглашении.

18 декабря в 18.00 в кафе состоится поэтический вечер, вести который будут Элийза Пуудерселл и Анастасия Александрова.