Девелопер "Pargi Keskus" обвиняет волостное управление во вранье

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В "Северном побережье" от 3 декабря была статья о том, что торговому центру, который начал работу 29 ноября, Йыхвиское волостное управление к моменту открытия так и не выдало разрешение на использование, хотя ходатайство генподрядчик стройки ТОО "Vilkon Ehitus" подал еще 30 октября. В соответствии с Законом о строительстве, разрешение на использование следует выдать в течение 30 дней со дня подачи ходатайства.