Чт, 5.12.2019
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Девелопер "Pargi Keskus" обвиняет волостное управление во вранье

Так 29 ноября торжественно перерезали ленточку на открытии "Pargi Keskus". В произнесенной до этого речи председатель Йыхвиского волостного собрания Эдуард Эаст (слева) подчеркнул важность сотрудничества между финансовым сектором, предпринимателями и самоуправлением. "Разумеется, это непросто, соединить так много интересов", - сказал он. Очевидно, большинство слушателей не знали в тот момент, что Йыхвиская волость не выдала центру вовремя разрешение на использование.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Девелопер йыхвиского торгового центра "Pargi Keskus" обвиняет волостное управление во вранье и административной несостоятельности в связи с невыдачей центру разрешения на использование.

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В "Северном побережье" от 3 декабря была статья о том, что торговому центру, который начал работу 29 ноября, Йыхвиское волостное управление к моменту открытия так и не выдало разрешение на использование, хотя ходатайство генподрядчик стройки ТОО "Vilkon Ehitus" подал еще 30 октября. В соответствии с Законом о строительстве, разрешение на использование следует выдать в течение 30 дней со дня подачи ходатайства.

Адвокатское бюро вмешается 

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