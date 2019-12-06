Пт, 6.12.2019
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Вируский батальон отметил день рождения
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Вируский пехотный батальон отметил свой день рождения ставшими уже традиционными маршем и построением на центральной площади Йыхви.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В эту пятницу Вируский пехотный батальон отметил свою 102-ю годовщину, в честь чего в четверг на центральной площади Йыхви прошло торжественное построение. А в пятницу все желающие могли посетить воинскую часть и ознакомиться с имеющимися там техникой, вооружением и снаряжением.

- В день своего рождения Вируский пехотный батальон показывает себя народу здесь, в городе Йыхви, на центральной площади своего исторически родного города, чтобы подтвердить: мы по-прежнему являемся народным войском для защиты народа. Как и 102 года назад. Только с той разницей, что теперь мы гораздо лучше вооружены, оснащены и обучены, - сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга, добавив, что и впредь батальон будет смотреть в будущее с широким охватом. 

- Это значит, что мы хотим еще больше сотрудничать с полицией, спасателями, местными самоуправлениями и другими организациями, что в случае необходимости мы уже привыкли действовать сообща, и образующаяся при этом синергия поможет нам справиться с любой бедой, - добавил подполковник Луга.

День рождения Вируского пехотного батальона - 6 декабря 1917 года, когда капитан Хендрик Вахтрамяэ приступил в Раквере к формированию 4-го эстонского полка. Подразделение восстановили 22 мая 1992 года в Йыхви. Батальон входит в состав 1-й пехотной бригады и готовит резервистов для пехотных батальонов.

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