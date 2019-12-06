Вируский батальон отметил день рождения

- В день своего рождения Вируский пехотный батальон показывает себя народу здесь, в городе Йыхви, на центральной площади своего исторически родного города, чтобы подтвердить: мы по-прежнему являемся народным войском для защиты народа. Как и 102 года назад. Только с той разницей, что теперь мы гораздо лучше вооружены, оснащены и обучены, - сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга, добавив, что и впредь батальон будет смотреть в будущее с широким охватом.