10 декабря 2019, 9:43
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Нарвский колледж - 20: с новым руководителем - полный вперед!
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Поводы для торжеств у Тартуского университета выпадали на выходные две недели подряд: в последнее воскресенье отмечали 20-летний юбилей Нарвского колледжа, а неделей ранее сто лет исполнилось национальному университету.
Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер отметил, что 20-летие колледжа - это своего рода большое событие, но причин для празднования больше: 1 декабря сто лет тому назад начал деятельность эстоноязычный университет и недолго осталось также до 400-летнего юбилея университета.