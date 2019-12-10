Поводы для торжеств у Тартуского университета выпадали на выходные две недели подряд: в последнее воскресенье отмечали 20-летний юбилей Нарвского колледжа, а неделей ранее сто лет исполнилось национальному университету.

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Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер отметил, что 20-летие колледжа - это своего рода большое событие, но причин для празднования больше: 1 декабря сто лет тому назад начал деятельность эстоноязычный университет и недолго осталось также до 400-летнего юбилея университета.