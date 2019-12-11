Чт, 12.12.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Общественный транспорт Ида-Вирумаа может дополниться едиными проездными и прокатом велосипедов

Движение поездов на местах организовать нельзя, но можно сделать более удобным доступ людей к поездам.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Объединение автобусного и железнодорожного движения, прокат велосипедов и велопарковки, единый проездной билет - благодаря этому общественный транспорт Ида-Вирумаа может совершить скачок в своем развитии.

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Ида-Вирумааский союз самоуправлений приглашает волостные и городские управления принять участие в обсуждении возможностей развития общественного транспорта, с тем чтобы основательно исследовать возникшие идеи и пропущенные через сито обсуждения вопросы включить в программу развития на ближайшее десятилетие.

Чтобы активизировать мысль самоуправлений, им для начала задали вопросы. Какие населенные пункты необходимо объединить уездным общественным транспортом, насколько интенсивным должно быть движение автобусов, где должны быть остановки? Каковы нынешние местные линии и как их увязать с уездной системой? В каких дальних линиях есть надобность, как людям лучше попасть на железнодорожные станции/остановки? Какие велопешеходные дорожки нужны и следовало бы развивать в уезде услугу проката велосипедов? Как упростить взаимодействие между различными видами транспорта: площадки "паркуй и путешествуй", велосипедные парковки, единые остановки для поезда и автобуса? Может ли быть в уезде единая билетная система (проездные карточки и т.п.), позволяющая пользоваться как автобусом, поездом, такси, так и услугой проката велосипедов?

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