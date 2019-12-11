Общественный транспорт Ида-Вирумаа может дополниться едиными проездными и прокатом велосипедов

ДОСТУПНО ДЛЯ

Чтобы активизировать мысль самоуправлений, им для начала задали вопросы. Какие населенные пункты необходимо объединить уездным общественным транспортом, насколько интенсивным должно быть движение автобусов, где должны быть остановки? Каковы нынешние местные линии и как их увязать с уездной системой? В каких дальних линиях есть надобность, как людям лучше попасть на железнодорожные станции/остановки? Какие велопешеходные дорожки нужны и следовало бы развивать в уезде услугу проката велосипедов? Как упростить взаимодействие между различными видами транспорта: площадки "паркуй и путешествуй", велосипедные парковки, единые остановки для поезда и автобуса? Может ли быть в уезде единая билетная система (проездные карточки и т.п.), позволяющая пользоваться как автобусом, поездом, такси, так и услугой проката велосипедов?