Достроенный в этом году в Лиймала туристический центр "Tulivee" увлекательно рассказывает о процветавшей здесь в былые времена контрабанде спирта - историю прибрежного народа, используя для этого живописную береговую природу Эстонии и современную архитектуру.

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Бурные 1920-1930-е годы; на карте мира появляется молодая Эстонская Республика. В Финляндии действует сухой закон. Жители прибрежных деревень северной Эстонии наперекор запретам создают новую отрасль в экономике новорожденного маленького государства. Это контрабанда спирта, эстонская версия "Cosa Nostra". Запрещенная "огненная вода" становится наиболее известной и опасной статьей экспорта для северной Эстонии. Именно восстающие из сумрака времен истории и рассказывает туристический центр "Tulivee".