Приехавшие в Ида-Вирумаа туристы к концу отдыха попали в тюрьму

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Ярмо (29), Тийт (36) и Таави (31) в начале октября этого года решили отдохнуть в выходные в Ида-Вирумаа. Для этого они сняли гостевую квартиру в Силламяэ и отправились колесить по городам Ида-Вирумаа. Посещали спа и просто отдыхали, пока им не пришла в голову мысль поехать в Нарву, чтобы купить наркотиков.