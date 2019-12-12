Чт, 12.12.2019
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Приехавшие в Ида-Вирумаа туристы к концу отдыха попали в тюрьму

Троим друзьям, которые приехали на выходные в Ида-Вирумаа, пришлось задержаться здесь дольше запланированного: двоим мужчинам бесплатное размещение в Вируской тюрьме гарантировано на два месяца, одному - на шесть месяцев.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Трое друзей, живущих в Тарту и Таллинне, приехали отдохнуть в выходные в рекламирующий себя как край приключений Ида-Вирумаа, однако их приключение оказалось настолько сумасшедшим, что в итоге их приговорили к тюремному наказанию за жестокое преступление.

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Ярмо (29), Тийт (36) и Таави (31) в начале октября этого года решили отдохнуть в выходные в Ида-Вирумаа. Для этого они сняли гостевую квартиру в Силламяэ и отправились колесить по городам Ида-Вирумаа. Посещали спа и просто отдыхали, пока им не пришла в голову мысль поехать в Нарву, чтобы купить наркотиков.

Наркотуристов обманули

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