ВРЕМЯ: Еврейский священник превратил вагон в молельню

Перед отправлением поезда в вагон для проверки пассажиров зашел таможенный ревизор, который обнаружил, что раввин превратил столик у окна вагона в алтарь. На застеленный скатертью столик было выложено несколько кубиков, перед которыми раввин молился. Когда появился ревизор и начал проверять вещи, раввин не прервал молитвы и продолжил читать про себя слова глубокой веры. Не прерывая своего занятия, он вытащил из кармана пачку иностранных купюр и отдал ее на проверку таможенному ревизору, а сам продолжил молиться. ("Põhja Kodu", 6 декабря 1939 г.)

Завод "Silbeti Plokk" снова остановлен

Завод по производству строительных блоков в Ахтме во второй раз за последний год приостанавливает выпуск продукции. Без работы остались 50 человек, которых обещают вновь взять на предприятие весной следующего года.

До ноября прошлого года на заводе работало более 200 человек. Все они были сокращены в связи с остановкой производства из-за резкого падения объемов строительства. В июне этого года одна из линий возобновила работу, и на предприятие смогли вернуться 65 человек. "Мы заключили с ними временные договоры, и за прошедшие полгода люди могли зарабатывать деньги, - отметил член правления "Silbeti Plokk" и "Silbet AS", которому принадлежит завод, Вячеслав Шлык. - Сейчас остались работать для охраны предприятия и на отгрузке продукции 15 человек. Остальным, к сожалению, пришлось уйти, но в конце марта мы снова примем их".