Особый пласт Алутагузеского национального парка составляет культурное наследие: водская основа, которой нет в других национальных парках; исчезнувшие культура и язык, которые придают огромную дополнительную ценность.

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Тогда, когда полуверники как самобытный маленький этнос еще существовали и говорили на своем языке, его, по сути, никто не изучал. Заметок об их языке крайне мало, и теперь, когда носителей этого языка уже давно нет, можно обратиться только к расплывчатым воспоминаниям молодых поколений.

Кто такие полуверники?

Полуверники были представителями народности водь, которые составляли население исконных деревень в окрестностях Ийзаку в начале 11-го века. В следующие несколько веков их численность росла, и вожане населяли Алутагузе от южной части до центральной. С одной стороны, продолжалось их обрусение, с другой, на незаселенные земли пришли эстонцы, и в результате взаимодействия этих трех народов появились полуверники.

Вожанам, которые уже приняли православие, в шведские времена пришлось в обязательном порядке перейти в лютеранскую веру. Однако свою веру они не поменяли: официально они были лютеранами, ходили в лютеранскую церковь, венчались, крестились и устраивали похороны согласно традициям лютеранской церкви, но дома у них был красный угол с иконами, а на шее они носили крест, как принято у православных.

У полуверников был свой язык - смесь эстонского и русского языков с добавлением влияния води.