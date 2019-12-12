Власти Нарвы почти решили судьбу макета довоенного города

Нарвская горуправа подготовила для горсобрания проект решения, после принятия которого макет уничтоженного в войну города будет бесплатно передан Нарвскому музею. Балансовая стоимость передаваемого имущества - 27560,75 евро.

Одно из условий передачи - музей должен будет спрашивать согласия горсобрания, если надумает в будущем кому-нибудь тоже передать этот макет.

Как уже писалось, нарвский энтузиаст Федор Шанцын с 1995 года создает из картона и пенопласта макет довоенной Нарвы в масштабе 1:100. Наполовину достроенный, но уже очень популярный у туристов макет в 2019 году покинул Нарвскую ратушу, так как в ней намечен капремонт и места для миниатюрного города уже не останется.

Разобранный макет теперь в ящиках в одном из бывших детсадов, там же временная мастерская. Сам Шанцын с ноября сокращен из штата нарвского архитектурно-планировочного департамента, где его держали для работы над макетом.

В общем три года власти Нарвы не могли определить, где после ратуши можно было бы разместить макет и как использовать его дальше. Нынче осенью родился вариант передать макет Нарвскому музею, который учрежден и дотируется городом на равных с государством.

Депутат горсобрания Алексей Мяги сообщил, что передача макета музею будет решаться на заседании 19 декабря. Перед этим проект рассмотрит возглавляемая Мяги комиссия по горхозяйству.

- Если и будут какие-нибудь изменения, то они будут касаться технической стороны проекта, а сама передача макета нами приветствуется. Все ожидают как можно более быстрого экспонирования макета, - сказал Мяги.

Директор музея Иво Пости подтвердил, что ждет решения, чтобы спланировать дальнейшую работу. Предполагается, что специально для макета и мастерской музей арендует отдельное помещение.

- С Федором Шанцыным у нас договор пока не подписан, но мы договорились, что он согласен прийти на работу в музей. Для этого тоже я жду решения горсобрания, чтобы быть уверенным, - сказал Пости.