Кохтла-ярвеский Лесной парк заслужил признание

Вместе с приятным известием Кохтла-Ярвеское горуправление получило благодарственное письмо, подписанное председателем правления Эстонского общества коммунального хозяйства Ильмаром Линком.

- Никаких материальных или других благ эта победа не несет, но признание на уровне страны тоже очень приятно, - констатирует мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. - Процедура участия в конкурсе проста: если в городе заканчивается какой-то объект социальной направленности, информацию об этом можно представить на конкурс. Мы так и сделали - рассказали о лесопарке, приложив фотографии. В конкурсе участвовало около десяти объектов, например, отмечен также новый Грузинский сквер в столице, но мы искренне рады, что лучшим объектом назвали именно наш парк.

Мэр добавила, что, в свою очередь, городские власти обязательно поблагодарят проектировщиков "Keskkonnaprojekt" и строителей, осуществивших их задумки, - "YIT Infra Eesti", АО "Elektrosistem", "Empower Eesti" и "Тommi Play".

Строительство Лесного парка продолжалось в течение двух лет, и в этот объект было инвестировано около миллиона евро. Более 75 тысяч евро стоили проектные работы, на строительство велосипедно-пешеходных дорожек и тренажерной площадки в лесопарке в прошлом году было потрачено 655886 евро (вместе с НСО). А в текущем году завершилась вторая очередь строительства - в освещение и зону развлечений было инвестировано порядка 200 тысяч евро.

Лесной парк стал излюбленным местом прогулок горожан, сюда приезжают даже из других частей Кохтла-Ярве. Его общая площадь составляет около 70 гектаров и здесь еще есть место для развития - от футбольного поля до собачьей площадки. Все это предусмотрено планом, но реализации других идей придется подождать.