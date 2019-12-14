Строительство "Кренгольмского мира текстиля" начнется зимой

"Мир текстиля" создадут в комплексе хлопковых складов Кренгольма. В архитектурном конкурсе победило бюро "KAOS Arhitektid". В этом же бюро были созданы эскизы.

В ближайшее время выберут строителя, который реконструирует старый кренгольмский комплекс складов хлопка, превратив его в туристический аттракцион. "Мир текстиля" будет знакомить с историей мануфактуры и прочими связанными с текстилем темами.