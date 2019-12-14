Строительство "Кренгольмского мира текстиля" начнется зимой

В ближайшее время выберут строителя, который реконструирует старый кренгольмский комплекс складов хлопка, превратив его в туристический аттракцион. "Мир текстиля" будет знакомить с историей мануфактуры и прочими связанными с текстилем темами.
Девелопер "Мира текстиля" - ТОО "Varesesaar" - искал строителя для выполнения строительных и реконструкционных работ в бывших хлопковых складах исторической прядильно-ткацкой фабрики, расположенных по улице Йоала, 21. С созданием современного центра посещений к жизни возродится примерно треть складского комплекса.