Вс, 15.12.2019
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Строительство "Кренгольмского мира текстиля" начнется зимой

"Мир текстиля" создадут в комплексе хлопковых складов Кренгольма. В архитектурном конкурсе победило бюро "KAOS Arhitektid". В этом же бюро были созданы эскизы.

ФОТО: Эскиз / "KAOS ARHITEKTID"

В ближайшее время выберут строителя, который реконструирует старый кренгольмский комплекс складов хлопка, превратив его в туристический аттракцион. "Мир текстиля" будет знакомить с историей мануфактуры и прочими связанными с текстилем темами.

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Девелопер "Мира текстиля" - ТОО "Varesesaar" - искал строителя для выполнения строительных и реконструкционных работ в бывших хлопковых складах исторической прядильно-ткацкой фабрики, расположенных по улице Йоала, 21. С созданием современного центра посещений к жизни возродится примерно треть складского комплекса.

Потребуется не менее года

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